Двух пастухов из Казахстана задержали на курганской границе Фото: Илья Московец © URA.RU

Два жителя Казахстана на лошадях незаконно пересекли курганскую границу в Макушинском округе поисках домашнего скота, ушедшего с выпаса. Нарушители были задержаны сотрудникам погрануправления. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

«Двое жителей Казахстана перешли границу в Макушинском округе. Зная об установленном законодательством РФ порядке пересечения границы, пастухи решили действовать скрытно от пограничного контроля и пересекли границу верхом на лошадях, объехав установленные пункты пропуска. Между селами Неверовское и Большое Курейное они были задержаны сотрудниками ПУ ФСБ России по Курганской и Тюменской областям», — сообщили в ведомстве. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. Им грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее URA.RU писало, что на курганской границе с Казахстаном задержали мигрантов в вагоне с углем. Нарушители были задержаны сотрудниками ФСБ.