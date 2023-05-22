22 мая 2023

Жители Казахстана на лошадях незаконно перешли курганскую границу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Аркаим. Челябинская область, коровы, стадо, пастух
Двух пастухов из Казахстана задержали на курганской границе Фото:

Два жителя Казахстана на лошадях незаконно пересекли курганскую границу в Макушинском округе поисках домашнего скота, ушедшего с выпаса. Нарушители были задержаны сотрудникам погрануправления. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

«Двое жителей Казахстана перешли границу в Макушинском округе. Зная об установленном законодательством РФ порядке пересечения границы, пастухи решили действовать скрытно от пограничного контроля и пересекли границу верхом на лошадях, объехав установленные пункты пропуска. Между селами Неверовское и Большое Курейное они были задержаны сотрудниками ПУ ФСБ России по Курганской и Тюменской областям», — сообщили в ведомстве. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. Им грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее URA.RU писало, что на курганской границе с Казахстаном задержали мигрантов в вагоне с углем. Нарушители были задержаны сотрудниками ФСБ.

В Макушинском округе задержали двух жителей Казахстана, которые незаконно пересекли госграницу на лошадях
В Макушинском округе задержали двух жителей Казахстана, которые незаконно пересекли госграницу на лошадях
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Два жителя Казахстана на лошадях незаконно пересекли курганскую границу в Макушинском округе поисках домашнего скота, ушедшего с выпаса. Нарушители были задержаны сотрудникам погрануправления. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области. «Двое жителей Казахстана перешли границу в Макушинском округе. Зная об установленном законодательством РФ порядке пересечения границы, пастухи решили действовать скрытно от пограничного контроля и пересекли границу верхом на лошадях, объехав установленные пункты пропуска. Между селами Неверовское и Большое Курейное они были задержаны сотрудниками ПУ ФСБ России по Курганской и Тюменской областям», — сообщили в ведомстве. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. Им грозит до шести лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что на курганской границе с Казахстаном задержали мигрантов в вагоне с углем. Нарушители были задержаны сотрудниками ФСБ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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