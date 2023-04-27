РБК: пенсионеры в России хотели бы получать 50 тысяч в месяц

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От 50 тысяч рублей и выше хотят получать российские пенсионеры Фото:

Россияне хотели бы получать пенсию в размере около 50 тысяч рублей. Сейчас страховая пенсия составляет 20 тысяч. Такие данные следуют из опроса, проведенного сервисом SuperJob.

«Наиболее высокие запросы оказались у жителей столицы: москвичи назвали достойной пенсию в 51,3 тысячи рублей в месяц», — сообщает РБК, анализируя данные из опроса. Жители Санкт-Петербурга хотели бы получать пенсию в размере 48,7 тысячи рублей, а тюменцы остановились на сумме в 47,7 тысячи рублей.

Из опроса следует, что россияне рассчитывают получать пенсию в два раза превышающую страховую на сегодня. Всего в опросе приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет из 369 населенных пунктов по всей России.

Ранее министр труда и соцзащиты России Антон Котяков заявлял о повышении пенсий в РФ. Также россиянам, которым исполнилось 80 лет, с 1 мая предлагается доплата к пенсионной выплате. Аналитики РАПСИ рассказывали, что главное преимущество российских пенсионеров перед другими странами — это минимальный стаж для получения пенсии. Юрист Вадим Виноградов рассказывал, что если приходит маленькая пенсия, то это происходит из-за ошибки в расчетах, сообщает «Национальная служба новостей».

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Россияне хотели бы получать пенсию в размере около 50 тысяч рублей. Сейчас страховая пенсия составляет 20 тысяч. Такие данные следуют из опроса, проведенного сервисом SuperJob. «Наиболее высокие запросы оказались у жителей столицы: москвичи назвали достойной пенсию в 51,3 тысячи рублей в месяц», — сообщает РБК, анализируя данные из опроса. Жители Санкт-Петербурга хотели бы получать пенсию в размере 48,7 тысячи рублей, а тюменцы остановились на сумме в 47,7 тысячи рублей. Из опроса следует, что россияне рассчитывают получать пенсию в два раза превышающую страховую на сегодня. Всего в опросе приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет из 369 населенных пунктов по всей России. Ранее министр труда и соцзащиты России Антон Котяков заявлял о повышении пенсий в РФ. Также россиянам, которым исполнилось 80 лет, с 1 мая предлагается доплата к пенсионной выплате. Аналитики РАПСИ рассказывали, что главное преимущество российских пенсионеров перед другими странами — это минимальный стаж для получения пенсии. Юрист Вадим Виноградов рассказывал, что если приходит маленькая пенсия, то это происходит из-за ошибки в расчетах, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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