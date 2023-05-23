Курганская область попала в топ регионов с самым дешевым бензином

24 мая 2023 в 08:30 Размер текста - 17 +

Курганская область заняла девятое место в рейтинге регионов по дешевизне бензина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганская область попала в рейтинг субъектов Российской Федерации с самым дешевым бензином. Регион по стоимости топлива находится на уровне Челябинской, Новосибирской и Рязанской областей. Рейтинг составлен корреспондентом URA.RU на основе данных Росстата. «Средняя стоимость литра автомобильного бензина в Курганской области составила 47,54 рублей. Цена на топливо автомобильных марок АИ-92 — 44,64 рубля, АИ-95 — 48,38 рублей, и АИ-98 — 59,58 рублей. Средняя стоимость литра дизельного топлива в Курганской области — 58, 62 рубля», — указано на сайте Росстата. Лидером среди регионов с самым дорогим бензином стал Чукотский автономный округ — 62,35 рублей за литр бензина. Следом идут Сахалинская область (в среднем 60,4 рубля за литр), Камчатский край (59,44 рубля) и Якутия (58,82 рубля). Ранее URA.RU писало, что в 2022 году Курган также попадал в рейтинг регионов, в которых продается самый дешевый бензин. Специалисты службы государственной статистики назвали цены на топливо в регионе самыми дешевыми по УрФО.

Курганская область попала в рейтинг субъектов Российской Федерации с самым дешевым бензином. Регион по стоимости топлива находится на уровне Челябинской, Новосибирской и Рязанской областей. Рейтинг составлен корреспондентом URA.RU на основе данных Росстата. «Средняя стоимость литра автомобильного бензина в Курганской области составила 47,54 рублей. Цена на топливо автомобильных марок АИ-92 — 44,64 рубля, АИ-95 — 48,38 рублей, и АИ-98 — 59,58 рублей. Средняя стоимость литра дизельного топлива в Курганской области — 58, 62 рубля», — указано на сайте Росстата. Лидером среди регионов с самым дорогим бензином стал Чукотский автономный округ — 62,35 рублей за литр бензина. Следом идут Сахалинская область (в среднем 60,4 рубля за литр), Камчатский край (59,44 рубля) и Якутия (58,82 рубля). Ранее URA.RU писало, что в 2022 году Курган также попадал в рейтинг регионов, в которых продается самый дешевый бензин. Специалисты службы государственной статистики назвали цены на топливо в регионе самыми дешевыми по УрФО.