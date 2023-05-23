Politico: Киев заявил, что Нидерланды готовы передать истребители F-16

«Нидерланды имеют все шансы стать первой страной, которая передаст Украине истребители F-16», — передает слова Сака издание Politico. Представитель министерства обороны Нидерландов добавил, что страна на данный имеет 24 самолета F-16, которые будут использоваться до середины 2024 года, а затем станут доступны для продажи.
Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Нидерланды не видят препятствий для предоставления Украине истребителей F-16. При этом глава американских ВВС Фрэнк Кендалл выразил мнение, что передача ВСУ самолетов не поможет Украине победить в конфликте, передает «Утро.ру».
Нидерланды могут стать первой страной, которая передаст Украине истребители F-16. Об этом рассказал советник украинского министра обороны Юрий Сак. «Нидерланды имеют все шансы стать первой страной, которая передаст Украине истребители F-16», — передает слова Сака издание Politico. Представитель министерства обороны Нидерландов добавил, что страна на данный имеет 24 самолета F-16, которые будут использоваться до середины 2024 года, а затем станут доступны для продажи. Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Нидерланды не видят препятствий для предоставления Украине истребителей F-16. При этом глава американских ВВС Фрэнк Кендалл выразил мнение, что передача ВСУ самолетов не поможет Украине победить в конфликте, передает «Утро.ру».