Politico: Киев заявил, что Нидерланды готовы передать истребители F-16

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Нидерланды могут первыми передать Украине истребители F-16, заявил Юрий Сак Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Нидерланды могут стать первой страной, которая передаст Украине истребители F-16. Об этом рассказал советник украинского министра обороны Юрий Сак.

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«Нидерланды имеют все шансы стать первой страной, которая передаст Украине истребители F-16», — передает слова Сака издание Politico. Представитель министерства обороны Нидерландов добавил, что страна на данный имеет 24 самолета F-16, которые будут использоваться до середины 2024 года, а затем станут доступны для продажи.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Нидерланды не видят препятствий для предоставления Украине истребителей F-16. При этом глава американских ВВС Фрэнк Кендалл выразил мнение, что передача ВСУ самолетов не поможет Украине победить в конфликте, передает «Утро.ру».

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Нидерланды могут стать первой страной, которая передаст Украине истребители F-16. Об этом рассказал советник украинского министра обороны Юрий Сак. «Нидерланды имеют все шансы стать первой страной, которая передаст Украине истребители F-16», — передает слова Сака издание Politico. Представитель министерства обороны Нидерландов добавил, что страна на данный имеет 24 самолета F-16, которые будут использоваться до середины 2024 года, а затем станут доступны для продажи. Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Нидерланды не видят препятствий для предоставления Украине истребителей F-16. При этом глава американских ВВС Фрэнк Кендалл выразил мнение, что передача ВСУ самолетов не поможет Украине победить в конфликте, передает «Утро.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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