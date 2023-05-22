22 мая 2023

Экстремалы со всей России соберутся в Перми, чтобы спрыгнуть с высотки

В Перми состоится фестиваль роупджампинга и рок-музыки Rock&Rope Fest
© Служба новостей «URA.RU»
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Прыжки с тарзанки. Пермь , экстрим, прыжки с тарзанки, роупджампинг
Ощутить свободное падение сможет каждый Фото:

В Перми состоится фестиваль роупджампинга и рок-музыки. В Камской долине все желающие смогут спрыгнуть заброшенной 10-этажки, а сопровождать действо будет рок-концерт. Его хедлайнером станет группа «Кирпичи», говорят организаторы.

«Вы насладитесь качественной музыкой и прыгнете с веревкой с дома, испытав настоящий адреналин! А еще вас ждет вкусная еда и множество развлечений. Хедлайнером фестиваля станет легендарная рок-банда „Кирпичи“», — сообщается на странице Rock&Rope Fest в соцсети «ВКонтакте».

Фестиваль состоится 22 июля на территории рядом с недостроенной высоткой по адресу ул. Маршала Жукова, 52. Как ранее рассказывало URA.RU, ее давно облюбовали любители роупджампинга. Агентство публиковало фото и видео экстремальных прыжков.

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В Перми состоится фестиваль роупджампинга и рок-музыки. В Камской долине все желающие смогут спрыгнуть заброшенной 10-этажки, а сопровождать действо будет рок-концерт. Его хедлайнером станет группа «Кирпичи», говорят организаторы. «Вы насладитесь качественной музыкой и прыгнете с веревкой с дома, испытав настоящий адреналин! А еще вас ждет вкусная еда и множество развлечений. Хедлайнером фестиваля станет легендарная рок-банда „Кирпичи“», — сообщается на странице Rock&Rope Fest в соцсети «ВКонтакте». Фестиваль состоится 22 июля на территории рядом с недостроенной высоткой по адресу ул. Маршала Жукова, 52. Как ранее рассказывало URA.RU, ее давно облюбовали любители роупджампинга. Агентство публиковало фото и видео экстремальных прыжков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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