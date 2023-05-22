Экстремалы со всей России соберутся в Перми, чтобы спрыгнуть с высотки

В Перми состоится фестиваль роупджампинга и рок-музыки Rock&Rope Fest

23 мая 2023 в 12:34 Размер текста - 17 +

Ощутить свободное падение сможет каждый Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В Перми состоится фестиваль роупджампинга и рок-музыки. В Камской долине все желающие смогут спрыгнуть заброшенной 10-этажки, а сопровождать действо будет рок-концерт. Его хедлайнером станет группа «Кирпичи», говорят организаторы. «Вы насладитесь качественной музыкой и прыгнете с веревкой с дома, испытав настоящий адреналин! А еще вас ждет вкусная еда и множество развлечений. Хедлайнером фестиваля станет легендарная рок-банда „Кирпичи“», — сообщается на странице Rock&Rope Fest в соцсети «ВКонтакте». Фестиваль состоится 22 июля на территории рядом с недостроенной высоткой по адресу ул. Маршала Жукова, 52. Как ранее рассказывало URA.RU, ее давно облюбовали любители роупджампинга. Агентство публиковало фото и видео экстремальных прыжков.

В Перми состоится фестиваль роупджампинга и рок-музыки. В Камской долине все желающие смогут спрыгнуть заброшенной 10-этажки, а сопровождать действо будет рок-концерт. Его хедлайнером станет группа «Кирпичи», говорят организаторы. «Вы насладитесь качественной музыкой и прыгнете с веревкой с дома, испытав настоящий адреналин! А еще вас ждет вкусная еда и множество развлечений. Хедлайнером фестиваля станет легендарная рок-банда „Кирпичи“», — сообщается на странице Rock&Rope Fest в соцсети «ВКонтакте». Фестиваль состоится 22 июля на территории рядом с недостроенной высоткой по адресу ул. Маршала Жукова, 52. Как ранее рассказывало URA.RU, ее давно облюбовали любители роупджампинга. Агентство публиковало фото и видео экстремальных прыжков.