Экстремалы со всей России соберутся в Перми, чтобы спрыгнуть с высотки

В Перми состоится фестиваль роупджампинга и рок-музыки. В Камской долине все желающие смогут спрыгнуть заброшенной 10-этажки, а сопровождать действо будет рок-концерт. Его хедлайнером станет группа «Кирпичи», говорят организаторы.
«Вы насладитесь качественной музыкой и прыгнете с веревкой с дома, испытав настоящий адреналин! А еще вас ждет вкусная еда и множество развлечений. Хедлайнером фестиваля станет легендарная рок-банда „Кирпичи“», — сообщается на странице Rock&Rope Fest в соцсети «ВКонтакте».
Фестиваль состоится 22 июля на территории рядом с недостроенной высоткой по адресу ул. Маршала Жукова, 52. Как ранее рассказывало URA.RU, ее давно облюбовали любители роупджампинга. Агентство публиковало фото и видео экстремальных прыжков.
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