Любители прыжков в пустоту собираются в Камской долине (архивное фото)
В Перми любители rope jumping открывают сезон в Камской долине. В марте вновь организуются прыжки с веревкой с крыши недостроенной высотки, которую экстремалы давно зовут просто ДОМ.
«Салют, экстремальные! Скучали по ДОМу?! Прыжкам с нашего оДОМашненного и уже многим так полюбившегося объекта быть!!!» — пишут организаторы развлечения в соцсетях.
Испытать себя может каждый уже 4 марта. Цена за удовольствие пощекотать нервы — 1000 рублей.
Прыжок — отличный способ проверить свою силу духа
О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.