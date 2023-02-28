28 февраля 2023

В Перми экстремалы открывают сезон прыжков с заброшенной высотки. Фото, видео

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Прыжки с тарзанки. Пермь , экстрим, прыжки с тарзанки, роупджампинг
Любители прыжков в пустоту собираются в Камской долине (архивное фото) Фото:

В Перми любители rope jumping открывают сезон в Камской долине. В марте вновь организуются прыжки с веревкой с крыши недостроенной высотки, которую экстремалы давно зовут просто ДОМ.

«Салют, экстремальные! Скучали по ДОМу?! Прыжкам с нашего оДОМашненного и уже многим так полюбившегося объекта быть!!!» — пишут организаторы развлечения в соцсетях.

Испытать себя может каждый уже 4 марта. Цена за удовольствие пощекотать нервы — 1000 рублей.

Прыжок — отличный способ проверить свою силу духа

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В Перми любители rope jumping открывают сезон в Камской долине. В марте вновь организуются прыжки с веревкой с крыши недостроенной высотки, которую экстремалы давно зовут просто ДОМ. «Салют, экстремальные! Скучали по ДОМу?! Прыжкам с нашего оДОМашненного и уже многим так полюбившегося объекта быть!!!» — пишут организаторы развлечения в соцсетях. Испытать себя может каждый уже 4 марта. Цена за удовольствие пощекотать нервы — 1000 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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