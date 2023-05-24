Скандальный курганский депутат Сидоров ищет спонсора для выборов в облдуму

Депутат Курганской гордумы Яков Сидоров, который известен критикой местных властей, ищет спонсора для финансирования своего участия в предвыборной гонке за место в облдуме. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с региональными властями.
«Сейчас депутат и партия, которую он будет представлять, ищут спонсора или спонсоров. Для хорошей кампании ему нужен миллион рублей», — рассказал источник.
Сам Сидоров объяснил URA.RU, что финансовой составляющей вопроса занимается руководство областного отделения партии «Коммунисты России». При этом он отметил, что пока выборную компанию еще не объявили и поэтому рано говорить о том, кто будет участвовать в этом процессе. «Если кто-то решит поддержать „Коммунистов России“, как финансово, так и организационно, мы с удовольствием эту помощь примем», — добавил Сидоров.
Ранее источники URA.RU сообщали, что Сидоров планирует претендовать на освободившееся после досрочной отставки уже экс-депутата Бориса Чепурного место в облдуме. В партии «Коммунисты России» URA.RU сообщали, что планируют участвовать в выборах, но пока определяются с кандидатом. По данным источников URA.RU, на освободившееся место также будет претендовать бизнесмен, руководитель предприятия «МобиДик» Александр Черняк.
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