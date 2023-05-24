Скандальный курганский депутат Сидоров ищет спонсора для выборов в облдуму

25 мая 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

По словам депутата Якова Сидорова, пока еще рано говорить о том, кто будет участвовать в выборах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат Курганской гордумы Яков Сидоров, который известен критикой местных властей, ищет спонсора для финансирования своего участия в предвыборной гонке за место в облдуме. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с региональными властями. «Сейчас депутат и партия, которую он будет представлять, ищут спонсора или спонсоров. Для хорошей кампании ему нужен миллион рублей», — рассказал источник. Сам Сидоров объяснил URA.RU, что финансовой составляющей вопроса занимается руководство областного отделения партии «Коммунисты России». При этом он отметил, что пока выборную компанию еще не объявили и поэтому рано говорить о том, кто будет участвовать в этом процессе. «Если кто-то решит поддержать „Коммунистов России“, как финансово, так и организационно, мы с удовольствием эту помощь примем», — добавил Сидоров. Ранее источники URA.RU сообщали, что Сидоров планирует претендовать на освободившееся после досрочной отставки уже экс-депутата Бориса Чепурного место в облдуме. В партии «Коммунисты России» URA.RU сообщали, что планируют участвовать в выборах, но пока определяются с кандидатом. По данным источников URA.RU, на освободившееся место также будет претендовать бизнесмен, руководитель предприятия «МобиДик» Александр Черняк.

Депутат Курганской гордумы Яков Сидоров, который известен критикой местных властей, ищет спонсора для финансирования своего участия в предвыборной гонке за место в облдуме. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с региональными властями. «Сейчас депутат и партия, которую он будет представлять, ищут спонсора или спонсоров. Для хорошей кампании ему нужен миллион рублей», — рассказал источник. Сам Сидоров объяснил URA.RU, что финансовой составляющей вопроса занимается руководство областного отделения партии «Коммунисты России». При этом он отметил, что пока выборную компанию еще не объявили и поэтому рано говорить о том, кто будет участвовать в этом процессе. «Если кто-то решит поддержать „Коммунистов России“, как финансово, так и организационно, мы с удовольствием эту помощь примем», — добавил Сидоров. Ранее источники URA.RU сообщали, что Сидоров планирует претендовать на освободившееся после досрочной отставки уже экс-депутата Бориса Чепурного место в облдуме. В партии «Коммунисты России» URA.RU сообщали, что планируют участвовать в выборах, но пока определяются с кандидатом. По данным источников URA.RU, на освободившееся место также будет претендовать бизнесмен, руководитель предприятия «МобиДик» Александр Черняк.