В Свердловской области изменили закон о материальной помощи погорельцам

Свердловская власть расширила круг лиц погорельцев, претендующих на выплаты

23 мая 2023 в 13:48 Размер текста - 17 +

На Северном Урале поменяли закон о материальной помощи погорельцам Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области В Свердловской области внесли изменения в закон о материальной помощи погорельцам, благодаря которому расширится круг лиц, претендующих на выплаты. Об этом рассказал корреспондент URA.RU из заксобрания региона. «В проекте областного закона определено, что материальная помощь оказывается гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в связи с уничтожением или повреждением жилья, расположенного на территории Свердловской области, в котором гражданин проживает», — передает корреспондент слова председателя заксобрания региона Людмилы Бабушкиной. Это сделано для оказания материальной помощи максимальному возможному кругу лиц, пострадавших в результате пожаров. До этого помощь предоставлялась при уничтожении жилья, в котором гражданин был прописан. Положения закона будут применяться к ситуациям, связанным с утратой жилья из-за пожара, возникшим после 31 марта 2023 года. Ранее URA.Ru писало, что президент РФ Владимир Путин поддержал идею о федеральных выплатах для всех погорельцев из Свердловской и Курганской областей. Предполагается, что помощь будет оказывать разово.

В Свердловской области внесли изменения в закон о материальной помощи погорельцам, благодаря которому расширится круг лиц, претендующих на выплаты. Об этом рассказал корреспондент URA.RU из заксобрания региона. «В проекте областного закона определено, что материальная помощь оказывается гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в связи с уничтожением или повреждением жилья, расположенного на территории Свердловской области, в котором гражданин проживает», — передает корреспондент слова председателя заксобрания региона Людмилы Бабушкиной. Это сделано для оказания материальной помощи максимальному возможному кругу лиц, пострадавших в результате пожаров. До этого помощь предоставлялась при уничтожении жилья, в котором гражданин был прописан. Положения закона будут применяться к ситуациям, связанным с утратой жилья из-за пожара, возникшим после 31 марта 2023 года. Ранее URA.Ru писало, что президент РФ Владимир Путин поддержал идею о федеральных выплатах для всех погорельцев из Свердловской и Курганской областей. Предполагается, что помощь будет оказывать разово.