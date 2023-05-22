22 мая 2023

В Свердловской области изменили закон о материальной помощи погорельцам

Свердловская власть расширила круг лиц погорельцев, претендующих на выплаты
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Деньги. Тюмень, купюры, пять тысяч, денежные купюры, деньги, бумажные деньги
На Северном Урале поменяли закон о материальной помощи погорельцам Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

В Свердловской области внесли изменения в закон о материальной помощи погорельцам, благодаря которому расширится круг лиц, претендующих на выплаты. Об этом рассказал корреспондент URA.RU из заксобрания региона.

«В проекте областного закона определено, что материальная помощь оказывается гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в связи с уничтожением или повреждением жилья, расположенного на территории Свердловской области, в котором гражданин проживает», — передает корреспондент слова председателя заксобрания региона Людмилы Бабушкиной. Это сделано для оказания материальной помощи максимальному возможному кругу лиц, пострадавших в результате пожаров.

До этого помощь предоставлялась при уничтожении жилья, в котором гражданин был прописан. Положения закона будут применяться к ситуациям, связанным с утратой жилья из-за пожара, возникшим после 31 марта 2023 года.

Ранее URA.Ru писало, что президент РФ Владимир Путин поддержал идею о федеральных выплатах для всех погорельцев из Свердловской и Курганской областей. Предполагается, что помощь будет оказывать разово.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области внесли изменения в закон о материальной помощи погорельцам, благодаря которому расширится круг лиц, претендующих на выплаты. Об этом рассказал корреспондент URA.RU из заксобрания региона. «В проекте областного закона определено, что материальная помощь оказывается гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в связи с уничтожением или повреждением жилья, расположенного на территории Свердловской области, в котором гражданин проживает», — передает корреспондент слова председателя заксобрания региона Людмилы Бабушкиной. Это сделано для оказания материальной помощи максимальному возможному кругу лиц, пострадавших в результате пожаров. До этого помощь предоставлялась при уничтожении жилья, в котором гражданин был прописан. Положения закона будут применяться к ситуациям, связанным с утратой жилья из-за пожара, возникшим после 31 марта 2023 года. Ранее URA.Ru писало, что президент РФ Владимир Путин поддержал идею о федеральных выплатах для всех погорельцев из Свердловской и Курганской областей. Предполагается, что помощь будет оказывать разово.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...