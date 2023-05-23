Защищенность российских границ вызвала обеспокоенность в Кремле

Вопрос о степени защищенности российских границ не входит в компетенцию Кремля, ситуация в Белгородской области вызывает обеспокоенность. Об этом корреспонденту URA.RU в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«По защитным характеристикам это не к нам вопрос. Мы не уполномочены давать оценки. То, что произошло вчера, вызывает глубокую обеспокоенность. Это лишний раз подтверждает, что украинские боевики продолжают свою деятельность против нашей страны. Это требует от нас больших усилий. Необходимо продолжать свой путь, чтобы не допускать в дальнейшем подобных проникновений», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
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