Защищенность российских границ вызвала обеспокоенность в Кремле

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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Диверсия ВСУ доказывает, что Россия должна продолжать свой путь, заявил Дмитрий Песков Фото:
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Украинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область

Вопрос о степени защищенности российских границ не входит в компетенцию Кремля, ситуация в Белгородской области вызывает обеспокоенность. Об этом корреспонденту URA.RU в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«По защитным характеристикам это не к нам вопрос. Мы не уполномочены давать оценки. То, что произошло вчера, вызывает глубокую обеспокоенность. Это лишний раз подтверждает, что украинские боевики продолжают свою деятельность против нашей страны. Это требует от нас больших усилий. Необходимо продолжать свой путь, чтобы не допускать в дальнейшем подобных проникновений», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

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Вопрос о степени защищенности российских границ не входит в компетенцию Кремля, ситуация в Белгородской области вызывает обеспокоенность. Об этом корреспонденту URA.RU в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «По защитным характеристикам это не к нам вопрос. Мы не уполномочены давать оценки. То, что произошло вчера, вызывает глубокую обеспокоенность. Это лишний раз подтверждает, что украинские боевики продолжают свою деятельность против нашей страны. Это требует от нас больших усилий. Необходимо продолжать свой путь, чтобы не допускать в дальнейшем подобных проникновений», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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