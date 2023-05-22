22 мая 2023
21 мая 2023

В ХМАО при пожаре на теплоходе погиб человек и пять пострадали

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь, весна. Москва, корабль, судно, пирс, речной трамвай, теплоход, речной
Возгорание произошло после заправки Фото:

В ХМАО во время пожара на теплоходе погиб человек и еще пять были травмированы. Об этом URA.RU сообщили в Ространснадзоре по УрФО.

«Во время ночной стоянки в районе поселка Зенково на судне „РТ-377“ произошли хлопок и пожар. При тушении пожара береговыми пожарными расчетами теплоход потерял плавучесть и сел корпусом на грунт у левого берега Оби. Один человек погиб, пять человек доставлены в больницу с ожогами разной степени тяжести», — сообщили в ведомстве.

По факту случившегося Ространснадзор начал проверку. «Выясняются причины и условия, которые привели к пожару и затоплению судна. По их результатам будут приняты меры реагирования», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что произошел пожар на газопроводе «Газпрома». В результате ЧП один человек погиб и пятеро были травмированы.

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В ХМАО во время пожара на теплоходе погиб человек и еще пять были травмированы. Об этом URA.RU сообщили в Ространснадзоре по УрФО. «Во время ночной стоянки в районе поселка Зенково на судне „РТ-377“ произошли хлопок и пожар. При тушении пожара береговыми пожарными расчетами теплоход потерял плавучесть и сел корпусом на грунт у левого берега Оби. Один человек погиб, пять человек доставлены в больницу с ожогами разной степени тяжести», — сообщили в ведомстве. По факту случившегося Ространснадзор начал проверку. «Выясняются причины и условия, которые привели к пожару и затоплению судна. По их результатам будут приняты меры реагирования», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что произошел пожар на газопроводе «Газпрома». В результате ЧП один человек погиб и пятеро были травмированы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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