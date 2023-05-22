В ХМАО при пожаре на теплоходе погиб человек и пять пострадали

23 мая 2023 в 14:26 Размер текста - 17 +

Возгорание произошло после заправки Фото: Игорь Пантин © URA.RU В ХМАО во время пожара на теплоходе погиб человек и еще пять были травмированы. Об этом URA.RU сообщили в Ространснадзоре по УрФО. «Во время ночной стоянки в районе поселка Зенково на судне „РТ-377“ произошли хлопок и пожар. При тушении пожара береговыми пожарными расчетами теплоход потерял плавучесть и сел корпусом на грунт у левого берега Оби. Один человек погиб, пять человек доставлены в больницу с ожогами разной степени тяжести», — сообщили в ведомстве. По факту случившегося Ространснадзор начал проверку. «Выясняются причины и условия, которые привели к пожару и затоплению судна. По их результатам будут приняты меры реагирования», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что произошел пожар на газопроводе «Газпрома». В результате ЧП один человек погиб и пятеро были травмированы.

В ХМАО во время пожара на теплоходе погиб человек и еще пять были травмированы. Об этом URA.RU сообщили в Ространснадзоре по УрФО. «Во время ночной стоянки в районе поселка Зенково на судне „РТ-377“ произошли хлопок и пожар. При тушении пожара береговыми пожарными расчетами теплоход потерял плавучесть и сел корпусом на грунт у левого берега Оби. Один человек погиб, пять человек доставлены в больницу с ожогами разной степени тяжести», — сообщили в ведомстве. По факту случившегося Ространснадзор начал проверку. «Выясняются причины и условия, которые привели к пожару и затоплению судна. По их результатам будут приняты меры реагирования», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что произошел пожар на газопроводе «Газпрома». В результате ЧП один человек погиб и пятеро были травмированы.