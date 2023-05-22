22 мая 2023

Курганским погорельцам отправят стиральные машины и кондиционеры из Татарстана

© Служба новостей «URA.RU»
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Детский сад в селе Бишкиль. Челябинская область, прачечная, стиральная машина
Из Татарстана погорельцам села Юлдус отправят стиральные и посудомоечные машины Фото:

Из Татарстана 23 мая отправляются фуры с гуманитарной помощью для жителей курганского села Юлдус, которые пострадали в масштабных пожарах. В груз входят стиральные и посудомоечные машины, кондиционеры, продукты питания и стройматериалы. Об этом сообщает Всемирный конгресс татар.

«23 мая из Казани в Юлдус выезжают две фуры с гуманитарной помощью. Для наших соотечественников отправляются стиральные, посудомоечные машины, кондиционеры, столы и стулья, другие предметы домашней утвари», — написано в группе конгресса татар в соцсети «ВКонтакте». Также татарские бизнесмены отправили 10 тонн крупы, стройматериалы и инструменты.

Ранее URA.RU писало, что правительство Татарстана вмешается в работу властей Курганской области по защите погорельцев. В сгоревшее татарского село Юлдус в Шадринском округе 24 мая приедет вице-премьер республики Василь Шайхразиев. До этого сообщалось, что погорельцы из села Юлдус жаловались на местные власти из-за недостаточной помощи. Гуманитарную помощь пострадавшем в пожарах присылали от конгресса татар.

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Из Татарстана 23 мая отправляются фуры с гуманитарной помощью для жителей курганского села Юлдус, которые пострадали в масштабных пожарах. В груз входят стиральные и посудомоечные машины, кондиционеры, продукты питания и стройматериалы. Об этом сообщает Всемирный конгресс татар. «23 мая из Казани в Юлдус выезжают две фуры с гуманитарной помощью. Для наших соотечественников отправляются стиральные, посудомоечные машины, кондиционеры, столы и стулья, другие предметы домашней утвари», — написано в группе конгресса татар в соцсети «ВКонтакте». Также татарские бизнесмены отправили 10 тонн крупы, стройматериалы и инструменты. Ранее URA.RU писало, что правительство Татарстана вмешается в работу властей Курганской области по защите погорельцев. В сгоревшее татарского село Юлдус в Шадринском округе 24 мая приедет вице-премьер республики Василь Шайхразиев. До этого сообщалось, что погорельцы из села Юлдус жаловались на местные власти из-за недостаточной помощи. Гуманитарную помощь пострадавшем в пожарах присылали от конгресса татар.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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