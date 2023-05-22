Курганским погорельцам отправят стиральные машины и кондиционеры из Татарстана

23 мая 2023 в 15:23 Размер текста - 17 +

Из Татарстана погорельцам села Юлдус отправят стиральные и посудомоечные машины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Из Татарстана 23 мая отправляются фуры с гуманитарной помощью для жителей курганского села Юлдус, которые пострадали в масштабных пожарах. В груз входят стиральные и посудомоечные машины, кондиционеры, продукты питания и стройматериалы. Об этом сообщает Всемирный конгресс татар. «23 мая из Казани в Юлдус выезжают две фуры с гуманитарной помощью. Для наших соотечественников отправляются стиральные, посудомоечные машины, кондиционеры, столы и стулья, другие предметы домашней утвари», — написано в группе конгресса татар в соцсети «ВКонтакте». Также татарские бизнесмены отправили 10 тонн крупы, стройматериалы и инструменты. Ранее URA.RU писало, что правительство Татарстана вмешается в работу властей Курганской области по защите погорельцев. В сгоревшее татарского село Юлдус в Шадринском округе 24 мая приедет вице-премьер республики Василь Шайхразиев. До этого сообщалось, что погорельцы из села Юлдус жаловались на местные власти из-за недостаточной помощи. Гуманитарную помощь пострадавшем в пожарах присылали от конгресса татар.

Из Татарстана 23 мая отправляются фуры с гуманитарной помощью для жителей курганского села Юлдус, которые пострадали в масштабных пожарах. В груз входят стиральные и посудомоечные машины, кондиционеры, продукты питания и стройматериалы. Об этом сообщает Всемирный конгресс татар. «23 мая из Казани в Юлдус выезжают две фуры с гуманитарной помощью. Для наших соотечественников отправляются стиральные, посудомоечные машины, кондиционеры, столы и стулья, другие предметы домашней утвари», — написано в группе конгресса татар в соцсети «ВКонтакте». Также татарские бизнесмены отправили 10 тонн крупы, стройматериалы и инструменты. Ранее URA.RU писало, что правительство Татарстана вмешается в работу властей Курганской области по защите погорельцев. В сгоревшее татарского село Юлдус в Шадринском округе 24 мая приедет вице-премьер республики Василь Шайхразиев. До этого сообщалось, что погорельцы из села Юлдус жаловались на местные власти из-за недостаточной помощи. Гуманитарную помощь пострадавшем в пожарах присылали от конгресса татар.