Правительство Татарстана вмешается в работу властей Курганской области по защите погорельцев

17 мая 2023 в 12:01 Размер текста - 17 +

В село Юлдус приедет заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев 24 мая приедет в татарское село Юлдус (Курганская область), чтобы поговорить с местными жителями и выяснить, чем республика может им помочь. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Татарстана. Правительство республики отправило в Юлдус уже две партии гуманитарной помощи, в планах еще одна. «В Курганскую область 24 мая приедет заместитель премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Шайхразиев Василь Габтелгаязович. Он посетит село Юлдус Шадринского округа», — сообщили URA.RU в пресс-службе минобрнауки Татарстана. С делегацией также будет привезена гуманитарная помощь. Ранее URA.RU писало, что погорельцы из села Юлдус жалуются, что власти им не помогают. Об этом сообщал Mash, ссылаясь на местных жителей. Но в сгоревшее село прибыла гумпомощь от конгресса татар. Для помощи погорельцам было собрано несколько миллионов рублей. Также сообщалось, что детей из села Юлдус отправят на отдых в Татарстан. В Юлдусе от пожаров погибло семь человек, сгорело 228 домов. Всего в регионе в масштабных пожарах погибло более 20 человек и сгорело более пяти тысяч домов.

Вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев 24 мая приедет в татарское село Юлдус (Курганская область), чтобы поговорить с местными жителями и выяснить, чем республика может им помочь. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Татарстана. Правительство республики отправило в Юлдус уже две партии гуманитарной помощи, в планах еще одна. «В Курганскую область 24 мая приедет заместитель премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Шайхразиев Василь Габтелгаязович. Он посетит село Юлдус Шадринского округа», — сообщили URA.RU в пресс-службе минобрнауки Татарстана. С делегацией также будет привезена гуманитарная помощь. Ранее URA.RU писало, что погорельцы из села Юлдус жалуются, что власти им не помогают. Об этом сообщал Mash, ссылаясь на местных жителей. Но в сгоревшее село прибыла гумпомощь от конгресса татар. Для помощи погорельцам было собрано несколько миллионов рублей. Также сообщалось, что детей из села Юлдус отправят на отдых в Татарстан. В Юлдусе от пожаров погибло семь человек, сгорело 228 домов. Всего в регионе в масштабных пожарах погибло более 20 человек и сгорело более пяти тысяч домов.