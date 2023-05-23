Президент Молдавии выступила с угрозой Путину

Президент Молдавии Санду заявила о готовности арестовать Путина

23 мая 2023 в 15:32 Размер текста - 17 +

Майа Санду заявила, что правоохранители арестуют Путина, если он окажется в Молдавии Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина Правоохранители Молдавии готовы арестовать президента России Владимира Путина по решению Международного уголовного суда (МУС), если он прилетит в страну. Такое заявление сделала молдавский президент Майя Санду. «Да. Республика Молдова подписала соглашение об уголовном суде, и Молдавия будет уважать решение суда», — сказала Майя Санду. Ее слова приводит издание Euronews Romania . Ранее МУС выдал ордер на арест Путина. Однако позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение суда не имеет никакой юридической силы для России, так как Москва не участвует в Римском статусе МУС, напоминает Life . Накануне глава Следственного Комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин сообщил, что все причастные к выдаче ордера на арест российского президента, будут объявлены в розыск.

Правоохранители Молдавии готовы арестовать президента России Владимира Путина по решению Международного уголовного суда (МУС), если он прилетит в страну. Такое заявление сделала молдавский президент Майя Санду. «Да. Республика Молдова подписала соглашение об уголовном суде, и Молдавия будет уважать решение суда», — сказала Майя Санду. Ее слова приводит издание Euronews Romania. Ранее МУС выдал ордер на арест Путина. Однако позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение суда не имеет никакой юридической силы для России, так как Москва не участвует в Римском статусе МУС, напоминает Life. Накануне глава Следственного Комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин сообщил, что все причастные к выдаче ордера на арест российского президента, будут объявлены в розыск.