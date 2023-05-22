Вице-премьер Татарстана встретится с губернатором Шумковым из-за погорельцев

23 мая 2023 в 16:29 Размер текста - 17 +

Вице-премьер Татарстана посетит сгоревшее село Юлдус, чтобы встретиться с губернатором Шумковым Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев встретится с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым и обсудит вопросы поддержки погорельцев из села Юлдус. Об этом сообщается на сайте Всемирного конгресса татар. Вице-премьер приедет в регион 24 мая. «24 мая заместитель премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев отправится с рабочей поездкой в село Юлдус (Ичкен). Здесь запланирована встреча с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым и нашими соотечественниками», — написано на сайте. К приезду Шайхразиева в Юлдус прибудет гуманитарный груз из Казани. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу правительства Курганской области. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что правительство Татарстана вмешается в работу властей Курганской области по защите погорельцев. В минобрнауки республики сообщали, что вице-премьер Шайхразиев посетит село Юлдус, чтобы встретиться с пострадавшими в пожарах. До этого погорельцы жаловались, что курганские власти не оказывают им поддержку. При этом гуманитарная помощь неоднократно отправлялась конгрессом татар.

Заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев встретится с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым и обсудит вопросы поддержки погорельцев из села Юлдус. Об этом сообщается на сайте Всемирного конгресса татар. Вице-премьер приедет в регион 24 мая. «24 мая заместитель премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев отправится с рабочей поездкой в село Юлдус (Ичкен). Здесь запланирована встреча с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым и нашими соотечественниками», — написано на сайте. К приезду Шайхразиева в Юлдус прибудет гуманитарный груз из Казани. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу правительства Курганской области. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что правительство Татарстана вмешается в работу властей Курганской области по защите погорельцев. В минобрнауки республики сообщали, что вице-премьер Шайхразиев посетит село Юлдус, чтобы встретиться с пострадавшими в пожарах. До этого погорельцы жаловались, что курганские власти не оказывают им поддержку. При этом гуманитарная помощь неоднократно отправлялась конгрессом татар.