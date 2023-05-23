Минобороны сообщило об уничтожении всех диверсантов в Белгородской области. Видео

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Остатки ДРГ были отброшены на территорию Украины, заявили в Минобороны Фото:
новость из сюжета
Украинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область

Остатки диверсантов, зашедших в Белгородскую область, были отброшены на территорию Украины. Об этом заявили в Минобороны России. Все формирования на территории области были уничтожены.

«Остатки националистов отброшены из Белгородской области на территорию Украины, уничтожено более 70 террористов», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Уточняется, что все националистические формирования были заблокированы и разгромлены в ходе контртеррористической операции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Украина совершила атаку на Белгородскую область, чтобы отвлечь внимание от провала в Бахмуте (Артемовске).

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Остатки диверсантов, зашедших в Белгородскую область, были отброшены на территорию Украины. Об этом заявили в Минобороны России. Все формирования на территории области были уничтожены. «Остатки националистов отброшены из Белгородской области на территорию Украины, уничтожено более 70 террористов», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Уточняется, что все националистические формирования были заблокированы и разгромлены в ходе контртеррористической операции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Украина совершила атаку на Белгородскую область, чтобы отвлечь внимание от провала в Бахмуте (Артемовске).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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