SHOT: лидер группы «Звери» устроил дебош в баре. Видео 23 мая 2023 в 17:34 Размер текста - 17 + Роман ругался и кидался мебелью, сообщили очевидцы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Российский музыкант, солист группы «Звери» Роман Билык устроил дебош в самарском баре. Об этом сообщает telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев. «Лидер группы „Звери“ закусился с посетителями бара „8bit“», — сообщает telegram-канал. По данным авторов поста, Роман пришел уже пьяным: ругался, кидался мебелью и звал кого-то разобраться на улице. Там отмечают, что на место приехала группа быстрого реагирования. URA.RU направило запрос МВД по Самаре для подтверждения информации о событиях в самарском баре. На данный момент ответ не поступил. Российский музыкант, солист группы «Звери» Роман Билык устроил дебош в самарском баре. Об этом сообщает telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев. «Лидер группы „Звери“ закусился с посетителями бара „8bit“», — сообщает telegram-канал. По данным авторов поста, Роман пришел уже пьяным: ругался, кидался мебелью и звал кого-то разобраться на улице. Там отмечают, что на место приехала группа быстрого реагирования. URA.RU направило запрос МВД по Самаре для подтверждения информации о событиях в самарском баре. На данный момент ответ не поступил. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям