SHOT: лидер группы «Звери» устроил дебош в баре. Видео

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Рома Зверь во время монтажа своей фотовыставки "Моменты". Екатеринбург
Роман ругался и кидался мебелью, сообщили очевидцы Фото:

Российский музыкант, солист группы «Звери» Роман Билык устроил дебош в самарском баре. Об этом сообщает telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.

«Лидер группы „Звери“ закусился с посетителями бара „8bit“», — сообщает telegram-канал. По данным авторов поста, Роман пришел уже пьяным: ругался, кидался мебелью и звал кого-то разобраться на улице. Там отмечают, что на место приехала группа быстрого реагирования.

URA.RU направило запрос МВД по Самаре для подтверждения информации о событиях в самарском баре. На данный момент ответ не поступил.

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Российский музыкант, солист группы «Звери» Роман Билык устроил дебош в самарском баре. Об этом сообщает telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев. «Лидер группы „Звери“ закусился с посетителями бара „8bit“», — сообщает telegram-канал. По данным авторов поста, Роман пришел уже пьяным: ругался, кидался мебелью и звал кого-то разобраться на улице. Там отмечают, что на место приехала группа быстрого реагирования. URA.RU направило запрос МВД по Самаре для подтверждения информации о событиях в самарском баре. На данный момент ответ не поступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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