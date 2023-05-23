Роман ругался и кидался мебелью, сообщили очевидцы
Российский музыкант, солист группы «Звери» Роман Билык устроил дебош в самарском баре. Об этом сообщает telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.
«Лидер группы „Звери“ закусился с посетителями бара „8bit“», — сообщает telegram-канал. По данным авторов поста, Роман пришел уже пьяным: ругался, кидался мебелью и звал кого-то разобраться на улице. Там отмечают, что на место приехала группа быстрого реагирования.
URA.RU направило запрос МВД по Самаре для подтверждения информации о событиях в самарском баре. На данный момент ответ не поступил.
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