Полковник Липовой назвал организатора диверсии в Белгородской области

Полковник Липовой: за диверсией в Белгородской области стояла молодежная организация

В регионе была произведена крупная информационная диверсия, сказал Сергей Липовой Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Украинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область

Диверсия в Белгородской области была организованна украинским БУР (украинское молодежное волонтерское движение), подконтрольным западным службам. Об этом в беседе с URA.RU рассказал председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор, герой РФ Сергей Липовой.

«Это вторжение было подготовлено заранее. Киевский режим открещивается, но сложно поверить в то, что на территории одного государства были вооруженные отряды другого государства, и они были неподконтрольны. Эта операция готовилась руками так называемого БУР. За этим стоит целая цепь натовских американских инструкторов, которые руководили этой подготовкой», — сказал Сергей Липовой.

Одновременно с проникновением диверсантов в Белгородскую область проводилась массированная атака в информационном поле, отметил эксперт. «В ней участвовали до 1000 блогеров со стороны киевского режима, которые вбрасывали огромное количество фейков, постановочных роликов в наши соцсети. Это все старательно раскручивалось. Создавалась впечатление, что эти диверсионные группы чуть ли не по всей Белгородской области, массовые потери среди населения. Это информационная диверсия, направленная на раскручивание панических настроений», — сообщил генерал-майор.