Официально строительство индустриального парка началось 23 мая (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городе Катайске начали строить седьмой в Курганской области технопарк, рассчитанный на 200 новых рабочих мест. Данная информация была размещена 23 мая на сайте областного правительства.

«В ходе реализации нового проекта на его территории будет построено 11 500 и реконструировано порядка 10 000 кв. м промышленных цехов. Планируется к созданию 200 новых рабочих мест. Объем капитальных вложений первого этапа составляет порядка 750 млн рублей», — цитируют представители областного правительства губернатора Вадима Шумкова.

Индустриальный парк будет расположен рядом с Катайским насосным заводом. На открытии, в том числе, присутствовал первый вице-президент РАТМ Холдинга, в который входит завод, Виктор Беляев. Планируется, что на территории комплекса будут заниматься обслуживанием электродвигателей, автоматики и приборов контроля, трубопроводной арматуры, комплектующих и деталей для насосов, резиновых и пластмассовых изделий. Эту продукцию, в том числе, будут поставлять на катайский завод.

В этот же день губернатор во время осмотра объектов в Катайском округе сравнил подрядчика, занимающегося ремонтом школы, с Винни-Пухом. Ранее Шумков заявлял, что индустриальные парки являются единственной возможностью для развития промышленности в регионе.

Новый индустриальный парк станет седьмым в регионе Фото: сайт правительства Курганской области