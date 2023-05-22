22 мая 2023

Губернатор Шумков сравнил подрядчика школы с Винни-Пухом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День Курганской области в АСИ. Москва, шумков вадим
Губернатор Вадим Шумков встретился с подрядчиком во время поездки в Катайск Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сравнил подрядчика, занимающегося ремонтом школы в Катайске, с Винни-Пухом из-за медлительности во время работ. Об этом губернатор написал 23 мая в своем telegram-канале.

«С главой округа обсудили ремонт обеих школ. Одну с осмотром. Подрядчик „застрял“, как Винни-Пух в дупле в известном мультфильме. Отставание по проекту порядка 2-2,5 месяцев. Попросил коллег принять необходимые меры к ускорению работ совместно с подрядчиком», — сообщил Шумков.

Также Шумков во время поездки посетил местный индустриальный парк, грибную ферму, предприятие «Медмил», производящее медицинские материалы и гигиеническую продукцию, завод сухих смесей, деревообрабатывающую компанию «МиГ» и больницу. В некоторых местах он указал на недостатки.

Ранее стало известно, что на завод сухих смесей в Катайском округе привлекут 90 млн инвестиций. До этого сообщалось, что на строительство грибной фермы потратят более двух миллиардов рублей инвестиций.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Курганской области Вадим Шумков сравнил подрядчика, занимающегося ремонтом школы в Катайске, с Винни-Пухом из-за медлительности во время работ. Об этом губернатор написал 23 мая в своем telegram-канале. «С главой округа обсудили ремонт обеих школ. Одну с осмотром. Подрядчик „застрял“, как Винни-Пух в дупле в известном мультфильме. Отставание по проекту порядка 2-2,5 месяцев. Попросил коллег принять необходимые меры к ускорению работ совместно с подрядчиком», — сообщил Шумков. Также Шумков во время поездки посетил местный индустриальный парк, грибную ферму, предприятие «Медмил», производящее медицинские материалы и гигиеническую продукцию, завод сухих смесей, деревообрабатывающую компанию «МиГ» и больницу. В некоторых местах он указал на недостатки. Ранее стало известно, что на завод сухих смесей в Катайском округе привлекут 90 млн инвестиций. До этого сообщалось, что на строительство грибной фермы потратят более двух миллиардов рублей инвестиций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...