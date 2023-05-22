Губернатор Шумков сравнил подрядчика школы с Винни-Пухом

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сравнил подрядчика, занимающегося ремонтом школы в Катайске, с Винни-Пухом из-за медлительности во время работ. Об этом губернатор написал 23 мая в своем telegram-канале.
«С главой округа обсудили ремонт обеих школ. Одну с осмотром. Подрядчик „застрял“, как Винни-Пух в дупле в известном мультфильме. Отставание по проекту порядка 2-2,5 месяцев. Попросил коллег принять необходимые меры к ускорению работ совместно с подрядчиком», — сообщил Шумков.
Также Шумков во время поездки посетил местный индустриальный парк, грибную ферму, предприятие «Медмил», производящее медицинские материалы и гигиеническую продукцию, завод сухих смесей, деревообрабатывающую компанию «МиГ» и больницу. В некоторых местах он указал на недостатки.
Ранее стало известно, что на завод сухих смесей в Катайском округе привлекут 90 млн инвестиций. До этого сообщалось, что на строительство грибной фермы потратят более двух миллиардов рублей инвестиций.
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