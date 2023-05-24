Песков оценил шансы на мир с Украиной

Предпосылок для мирного урегулирования конфликта с Украиной пока что нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что на Украине законодательно запрещены переговоры с Россией.
«Пока преждевременно об этом говорить, пока предпосылок для мирного урегулирования нет, очевидно», — сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС про вероятность мира на Украине. Также Песков добавил, что Россия не сможет начать переговоры с кем-либо из киевской власти, так как переговоры с РФ на Украине запрещены.
В 2022 году президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. В китайском издании Global Times писали, что Запад потерял веру в победу Украины в конфликте и готовит ее к переговорам, передает телеканал 360.
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