Песков оценил шансы на мир с Украиной

Песков заявил об отсутствии предпосылок для мира на Украине

24 мая 2023 в 07:12 Размер текста - 17 +

Предпосылок для мира с Украиной пока нет, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Предпосылок для мирного урегулирования конфликта с Украиной пока что нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что на Украине законодательно запрещены переговоры с Россией. «Пока преждевременно об этом говорить, пока предпосылок для мирного урегулирования нет, очевидно», — сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС про вероятность мира на Украине. Также Песков добавил, что Россия не сможет начать переговоры с кем-либо из киевской власти, так как переговоры с РФ на Украине запрещены. В 2022 году президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. В китайском издании Global Times писали, что Запад потерял веру в победу Украины в конфликте и готовит ее к переговорам, передает телеканал 360.

Предпосылок для мирного урегулирования конфликта с Украиной пока что нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что на Украине законодательно запрещены переговоры с Россией. «Пока преждевременно об этом говорить, пока предпосылок для мирного урегулирования нет, очевидно», — сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС про вероятность мира на Украине. Также Песков добавил, что Россия не сможет начать переговоры с кем-либо из киевской власти, так как переговоры с РФ на Украине запрещены. В 2022 году президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. В китайском издании Global Times писали, что Запад потерял веру в победу Украины в конфликте и готовит ее к переговорам, передает телеканал 360.