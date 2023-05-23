Губернатор ЯНАО договорился с МГУ о «повороте на восток»

Директор института стран Азии МГУ Маслов окажет поддержку ЯНАО

24 мая 2023 в 10:12 Размер текста - 17 +

Институт стран Азии и Африки МГУ окажет поддержку Ямалу для развития восточного направления в образовании Фото: Владимир Андреев © URA.RU Институт стран Азии и Африки МГУ и ЯНАО будут совместно развивать восточное направление в системе образования округа. Глава региона Дмитрий Артюхов встретился с директором учреждения Алексеем Масловым, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество, сообщается на сайте правительства. «Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов встретился с директором института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Алексеем Масловым. Поводом для встречи стало развитие восточного направления в системе образования региона», — говорится в сообщении. Артюхов отметил, что в первую очередь в регионе займутся подготовкой учителей. Этим летом лучшие учителя Ямала, преподающие историю и культуру, посетят Китай. Также в июле в Китай на языковую стажировку отправятся 15 ямальских учеников. Выпускники института будут работать в регионе в качестве консультантов и педагогов. Помимо этого, институт разработает для школ Ямала образовательные модули «Культура Востока» и «История Востока». Ранее Дмитрий Артюхов поручил департаменту образования внедрить в школьную программу курсы по истории и культуре стран Востока. Он отметил, что школьникам будет полезно изучать динамично развивающуюся Азию.

Институт стран Азии и Африки МГУ и ЯНАО будут совместно развивать восточное направление в системе образования округа. Глава региона Дмитрий Артюхов встретился с директором учреждения Алексеем Масловым, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество, сообщается на сайте правительства. «Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов встретился с директором института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Алексеем Масловым. Поводом для встречи стало развитие восточного направления в системе образования региона», — говорится в сообщении. Артюхов отметил, что в первую очередь в регионе займутся подготовкой учителей. Этим летом лучшие учителя Ямала, преподающие историю и культуру, посетят Китай. Также в июле в Китай на языковую стажировку отправятся 15 ямальских учеников. Выпускники института будут работать в регионе в качестве консультантов и педагогов. Помимо этого, институт разработает для школ Ямала образовательные модули «Культура Востока» и «История Востока». Ранее Дмитрий Артюхов поручил департаменту образования внедрить в школьную программу курсы по истории и культуре стран Востока. Он отметил, что школьникам будет полезно изучать динамично развивающуюся Азию.