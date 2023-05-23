СКР подключился к расследованию гибели мальчика на озере в ХМАО

Причину смерти должна установить судебно-медицинская экспертиза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники следственного управления СК РФ по ХМАО подключились к расследованию гибели 14-летнего подростка во время купания на озере Молодежное в Нижневартовске. Об этом URA.RU сообщили в СК РФ по ХМАО.

«Следователями проводится процессуальная проверка. Тело юноши обнаружено и извлечено из воды водолазами. При визуальном осмотре тела признаков насильственной смерти не выявлено. Для установления точной причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в ведомстве.

По данным СК, сообщение о гибели ребенка поступило вечером 23 мая. По предварительным данным, подросток отправился на озеро купаться вместе с друзьями.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО во время купания на озере утонул подросток. Известно, что мальчика пытались спасти очевидцы, но не успели.