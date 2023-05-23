23 мая 2023

СКР подключился к расследованию гибели мальчика на озере в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
Причину смерти должна установить судебно-медицинская экспертиза Фото:

Сотрудники следственного управления СК РФ по ХМАО подключились к расследованию гибели 14-летнего подростка во время купания на озере Молодежное в Нижневартовске. Об этом URA.RU сообщили в СК РФ по ХМАО.

«Следователями проводится процессуальная проверка. Тело юноши обнаружено и извлечено из воды водолазами. При визуальном осмотре тела признаков насильственной смерти не выявлено. Для установления точной причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в ведомстве.

По данным СК, сообщение о гибели ребенка поступило вечером 23 мая. По предварительным данным, подросток отправился на озеро купаться вместе с друзьями.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО во время купания на озере утонул подросток. Известно, что мальчика пытались спасти очевидцы, но не успели.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники следственного управления СК РФ по ХМАО подключились к расследованию гибели 14-летнего подростка во время купания на озере Молодежное в Нижневартовске. Об этом URA.RU сообщили в СК РФ по ХМАО. «Следователями проводится процессуальная проверка. Тело юноши обнаружено и извлечено из воды водолазами. При визуальном осмотре тела признаков насильственной смерти не выявлено. Для установления точной причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в ведомстве. По данным СК, сообщение о гибели ребенка поступило вечером 23 мая. По предварительным данным, подросток отправился на озеро купаться вместе с друзьями. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО во время купания на озере утонул подросток. Известно, что мальчика пытались спасти очевидцы, но не успели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...