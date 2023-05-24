Власти РФ возьмут под контроль адаптацию мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мигранты, задержанные на 4 овощебазе. Екатеринбург, улица ясная22а
Центры адаптации мигрантов позволяют познакомить приезжающих с правилами поведения в российском обществе, заявил Игорь Баринов Фото:

В регионах России созданы специальные центры, которые служат для адаптации мигрантов законодательству и культуре. Об этом рассказал руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. Также в четырех регионах страны будет запущен эксперимент по адаптации мигрантов, отметил он.

«В России реализуется создание центров адаптации мигрантов <…> Данная практика имеет перспективы тиражирования в субъектах с достаточно высокой миграционной нагрузкой, имеющих единые миграционные центры», — заявил Баринов на правительственном часе в Госдуме. Трансляция мероприятия велась на сайте Госдумы. По его словам, пилотные проекты по социокультурной адаптации иностранных граждан будут запущены в Пермском крае, Краснодарском крае, Калининграде и Московской области.

Игорь Баринов выразил уверенность, что специальные центры являются лучшим способом, чтобы донести до приезжающих в Россию, мигрантов особенности российского законодательства и правил поведения. Также центры проводят разъяснительную работу по поводу тех последствий, которые могут вызвать нарушения вышеназванных аспектов. Руководитель агентства добавил, что в некоторых регионах уже создана подобная инфраструктура.

Успех от изменений в миграционной политике подтверждается 22 тысячами человек. Именно такое количество мигрантов было охвачено центрами адаптации в 2022 году, что значительно больше по сравнению с другими проектами, заключил Баринов.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В регионах России созданы специальные центры, которые служат для адаптации мигрантов законодательству и культуре. Об этом рассказал руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. Также в четырех регионах страны будет запущен эксперимент по адаптации мигрантов, отметил он. «В России реализуется создание центров адаптации мигрантов <…> Данная практика имеет перспективы тиражирования в субъектах с достаточно высокой миграционной нагрузкой, имеющих единые миграционные центры», — заявил Баринов на правительственном часе в Госдуме. Трансляция мероприятия велась на сайте Госдумы. По его словам, пилотные проекты по социокультурной адаптации иностранных граждан будут запущены в Пермском крае, Краснодарском крае, Калининграде и Московской области. Игорь Баринов выразил уверенность, что специальные центры являются лучшим способом, чтобы донести до приезжающих в Россию, мигрантов особенности российского законодательства и правил поведения. Также центры проводят разъяснительную работу по поводу тех последствий, которые могут вызвать нарушения вышеназванных аспектов. Руководитель агентства добавил, что в некоторых регионах уже создана подобная инфраструктура. Успех от изменений в миграционной политике подтверждается 22 тысячами человек. Именно такое количество мигрантов было охвачено центрами адаптации в 2022 году, что значительно больше по сравнению с другими проектами, заключил Баринов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...