Власти РФ возьмут под контроль адаптацию мигрантов

24 мая 2023 в 15:14 Размер текста - 17 +

Центры адаптации мигрантов позволяют познакомить приезжающих с правилами поведения в российском обществе, заявил Игорь Баринов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В регионах России созданы специальные центры, которые служат для адаптации мигрантов законодательству и культуре. Об этом рассказал руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. Также в четырех регионах страны будет запущен эксперимент по адаптации мигрантов, отметил он. «В России реализуется создание центров адаптации мигрантов <…> Данная практика имеет перспективы тиражирования в субъектах с достаточно высокой миграционной нагрузкой, имеющих единые миграционные центры», — заявил Баринов на правительственном часе в Госдуме. Трансляция мероприятия велась на сайте Госдумы. По его словам, пилотные проекты по социокультурной адаптации иностранных граждан будут запущены в Пермском крае, Краснодарском крае, Калининграде и Московской области. Игорь Баринов выразил уверенность, что специальные центры являются лучшим способом, чтобы донести до приезжающих в Россию, мигрантов особенности российского законодательства и правил поведения. Также центры проводят разъяснительную работу по поводу тех последствий, которые могут вызвать нарушения вышеназванных аспектов. Руководитель агентства добавил, что в некоторых регионах уже создана подобная инфраструктура. Успех от изменений в миграционной политике подтверждается 22 тысячами человек. Именно такое количество мигрантов было охвачено центрами адаптации в 2022 году, что значительно больше по сравнению с другими проектами, заключил Баринов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В регионах России созданы специальные центры, которые служат для адаптации мигрантов законодательству и культуре. Об этом рассказал руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. Также в четырех регионах страны будет запущен эксперимент по адаптации мигрантов, отметил он. «В России реализуется создание центров адаптации мигрантов <…> Данная практика имеет перспективы тиражирования в субъектах с достаточно высокой миграционной нагрузкой, имеющих единые миграционные центры», — заявил Баринов на правительственном часе в Госдуме. Трансляция мероприятия велась на сайте Госдумы. По его словам, пилотные проекты по социокультурной адаптации иностранных граждан будут запущены в Пермском крае, Краснодарском крае, Калининграде и Московской области. Игорь Баринов выразил уверенность, что специальные центры являются лучшим способом, чтобы донести до приезжающих в Россию, мигрантов особенности российского законодательства и правил поведения. Также центры проводят разъяснительную работу по поводу тех последствий, которые могут вызвать нарушения вышеназванных аспектов. Руководитель агентства добавил, что в некоторых регионах уже создана подобная инфраструктура. Успех от изменений в миграционной политике подтверждается 22 тысячами человек. Именно такое количество мигрантов было охвачено центрами адаптации в 2022 году, что значительно больше по сравнению с другими проектами, заключил Баринов.