Глава Белгородской области рассказал о состоянии пострадавших от прорыва ДРГ

Гладков: после атаки ДРГ на Белгородскую область ранены 9 человек

24 мая 2023 в 11:44 Размер текста - 17 +

После атак ДРГ в области есть раненые, заявил Вячеслав Гладков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Украинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область После атак ДРГ на Белгородскую область в больницах находятся девять человек. Об этом рассказал глава Белгородской области Вячеслав Гладков. «В больницах находится 9 человек: 3 человека в реанимации в тяжелом состоянии, 6 человек уже в отделениях», — написал Гладков в своем telegram-канале . Также губернатор рассказал, что ночью было большое количество атак беспилотников. Есть повреждения: легковой транспорт, частные дома, административные здания. В Грайворонском округе поврежден газопровод, есть возгорания. Кроме того, Гладков подтвердил информацию, что в Яковлевском округе с БПЛА были сброшены два взрывных устройства. Все спецслужбы находятся на местах. Ранее в Белгородскую область проникли украинские ДРГ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал атаки попыткой Киева отвлечь внимание от потери Украиной Бахмута (Артемовска). Гладков призывал охотников не вступать в бои с диверсантами, передает телеканал 360.

После атак ДРГ на Белгородскую область в больницах находятся девять человек. Об этом рассказал глава Белгородской области Вячеслав Гладков. «В больницах находится 9 человек: 3 человека в реанимации в тяжелом состоянии, 6 человек уже в отделениях», — написал Гладков в своем telegram-канале. Также губернатор рассказал, что ночью было большое количество атак беспилотников. Есть повреждения: легковой транспорт, частные дома, административные здания. В Грайворонском округе поврежден газопровод, есть возгорания. Кроме того, Гладков подтвердил информацию, что в Яковлевском округе с БПЛА были сброшены два взрывных устройства. Все спецслужбы находятся на местах. Ранее в Белгородскую область проникли украинские ДРГ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал атаки попыткой Киева отвлечь внимание от потери Украиной Бахмута (Артемовска). Гладков призывал охотников не вступать в бои с диверсантами, передает телеканал 360.