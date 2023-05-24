Глава Белгородской области заявил, что имеет вопросы к Минобороны после прорыва ДРГ

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, гладков вячеслав
Вячеслав Гладков заявил о вопросах к Минобороны России Фото:
новость из сюжета
Украинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что у него много вопросов к Минобороны России после случая с прорывом ДРГ на территорию РФ. Об этом Гладков заявил в программе «10 вопросов Губернатору».

«С вами согласен. У меня еще больше вопросов, чем у вас, к Министерству обороны», — ответил Гладков жителю на вопрос, почему ДРГ смогла проникнуть в Белгородскую область. Трансляция программы доступна в соцсети «ВКонтакте», ее опубликовал сам Гладков. Губернатор добавил, что защита жителей области является главной задачей, которую должны нести силовые структуры.

Украинские диверсанты прорвались на территорию Белгородской области 22 мая. В связи с этим в регионе был введен режим контртеррористической операции (КТО), позже его отменили, передает «Национальная служба новостей». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся попыткой Киева отвлечь внимание общественности от провала Украины в Бахмуте (Артемовске).

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Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что у него много вопросов к Минобороны России после случая с прорывом ДРГ на территорию РФ. Об этом Гладков заявил в программе «10 вопросов Губернатору». «С вами согласен. У меня еще больше вопросов, чем у вас, к Министерству обороны», — ответил Гладков жителю на вопрос, почему ДРГ смогла проникнуть в Белгородскую область. Трансляция программы доступна в соцсети «ВКонтакте», ее опубликовал сам Гладков. Губернатор добавил, что защита жителей области является главной задачей, которую должны нести силовые структуры. Украинские диверсанты прорвались на территорию Белгородской области 22 мая. В связи с этим в регионе был введен режим контртеррористической операции (КТО), позже его отменили, передает «Национальная служба новостей». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся попыткой Киева отвлечь внимание общественности от провала Украины в Бахмуте (Артемовске).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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