Глава Белгородской области заявил, что имеет вопросы к Минобороны после прорыва ДРГ

24 мая 2023 в 11:05 Размер текста - 17 +

Вячеслав Гладков заявил о вопросах к Минобороны России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Украинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что у него много вопросов к Минобороны России после случая с прорывом ДРГ на территорию РФ. Об этом Гладков заявил в программе «10 вопросов Губернатору». «С вами согласен. У меня еще больше вопросов, чем у вас, к Министерству обороны», — ответил Гладков жителю на вопрос, почему ДРГ смогла проникнуть в Белгородскую область. Трансляция программы доступна в соцсети «ВКонтакте», ее опубликовал сам Гладков. Губернатор добавил, что защита жителей области является главной задачей, которую должны нести силовые структуры. Украинские диверсанты прорвались на территорию Белгородской области 22 мая. В связи с этим в регионе был введен режим контртеррористической операции (КТО), позже его отменили, передает «Национальная служба новостей». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся попыткой Киева отвлечь внимание общественности от провала Украины в Бахмуте (Артемовске).

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что у него много вопросов к Минобороны России после случая с прорывом ДРГ на территорию РФ. Об этом Гладков заявил в программе «10 вопросов Губернатору». «С вами согласен. У меня еще больше вопросов, чем у вас, к Министерству обороны», — ответил Гладков жителю на вопрос, почему ДРГ смогла проникнуть в Белгородскую область. Трансляция программы доступна в соцсети «ВКонтакте», ее опубликовал сам Гладков. Губернатор добавил, что защита жителей области является главной задачей, которую должны нести силовые структуры. Украинские диверсанты прорвались на территорию Белгородской области 22 мая. В связи с этим в регионе был введен режим контртеррористической операции (КТО), позже его отменили, передает «Национальная служба новостей». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся попыткой Киева отвлечь внимание общественности от провала Украины в Бахмуте (Артемовске).