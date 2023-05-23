Пермские власти раздают по три миллиона рублей создателям аудиогидов

24 мая 2023 в 11:53 Размер текста - 17 +

Заявиться с проектом своей аудиопрогулки можно в 2024 году Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Минтуризма Пермского края объявило о предоставлении бизнесу грантов на создание аудиогидов по региону. Предприниматели, решившие разработать аудиогид или электронный путеводитель, могут получить от государства более трех миллионов рублей, сообщили в ведомстве. «Направление поддержки: создание электронных путеводителей по туристским маршрутам, в том числе мобильных приложений и аудиогидов. Максимальная сумма гранта 3,157 млн рублей», — указано в гайде по мерам поддержки туристического бизнеса. Документ опубликован на сайте минтуризма. Условием получения граната является софинансирование проекта на 50% со стороны заявителя. Ранее URA.RU рассказывало, что предприниматели могут получить до 10 млн рублей на проекты по развитию в Пермском крае туристических маршрутов и обустройству пляжей. Также власти раздавали миллионы рублей на создание в регионе кемпингов.

Минтуризма Пермского края объявило о предоставлении бизнесу грантов на создание аудиогидов по региону. Предприниматели, решившие разработать аудиогид или электронный путеводитель, могут получить от государства более трех миллионов рублей, сообщили в ведомстве. «Направление поддержки: создание электронных путеводителей по туристским маршрутам, в том числе мобильных приложений и аудиогидов. Максимальная сумма гранта 3,157 млн рублей», — указано в гайде по мерам поддержки туристического бизнеса. Документ опубликован на сайте минтуризма. Условием получения граната является софинансирование проекта на 50% со стороны заявителя. Ранее URA.RU рассказывало, что предприниматели могут получить до 10 млн рублей на проекты по развитию в Пермском крае туристических маршрутов и обустройству пляжей. Также власти раздавали миллионы рублей на создание в регионе кемпингов.