Пермские власти раздают по три миллиона рублей создателям аудиогидов

Минтуризма Пермского края объявило о предоставлении бизнесу грантов на создание аудиогидов по региону. Предприниматели, решившие разработать аудиогид или электронный путеводитель, могут получить от государства более трех миллионов рублей, сообщили в ведомстве.
«Направление поддержки: создание электронных путеводителей по туристским маршрутам, в том числе мобильных приложений и аудиогидов. Максимальная сумма гранта 3,157 млн рублей», — указано в гайде по мерам поддержки туристического бизнеса. Документ опубликован на сайте минтуризма. Условием получения граната является софинансирование проекта на 50% со стороны заявителя.
Ранее URA.RU рассказывало, что предприниматели могут получить до 10 млн рублей на проекты по развитию в Пермском крае туристических маршрутов и обустройству пляжей. Также власти раздавали миллионы рублей на создание в регионе кемпингов.
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