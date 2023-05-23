23 мая 2023

Пермские власти раздают по три миллиона рублей создателям аудиогидов

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие фотовыставки «Долгий-долгий день». Пермь, наушники, фотовыставка
Заявиться с проектом своей аудиопрогулки можно в 2024 году Фото:

Минтуризма Пермского края объявило о предоставлении бизнесу грантов на создание аудиогидов по региону. Предприниматели, решившие разработать аудиогид или электронный путеводитель, могут получить от государства более трех миллионов рублей, сообщили в ведомстве.

«Направление поддержки: создание электронных путеводителей по туристским маршрутам, в том числе мобильных приложений и аудиогидов. Максимальная сумма гранта 3,157 млн рублей», — указано в гайде по мерам поддержки туристического бизнеса. Документ опубликован на сайте минтуризма. Условием получения граната является софинансирование проекта на 50% со стороны заявителя.

Ранее URA.RU рассказывало, что предприниматели могут получить до 10 млн рублей на проекты по развитию в Пермском крае туристических маршрутов и обустройству пляжей. Также власти раздавали миллионы рублей на создание в регионе кемпингов.

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Минтуризма Пермского края объявило о предоставлении бизнесу грантов на создание аудиогидов по региону. Предприниматели, решившие разработать аудиогид или электронный путеводитель, могут получить от государства более трех миллионов рублей, сообщили в ведомстве. «Направление поддержки: создание электронных путеводителей по туристским маршрутам, в том числе мобильных приложений и аудиогидов. Максимальная сумма гранта 3,157 млн рублей», — указано в гайде по мерам поддержки туристического бизнеса. Документ опубликован на сайте минтуризма. Условием получения граната является софинансирование проекта на 50% со стороны заявителя. Ранее URA.RU рассказывало, что предприниматели могут получить до 10 млн рублей на проекты по развитию в Пермском крае туристических маршрутов и обустройству пляжей. Также власти раздавали миллионы рублей на создание в регионе кемпингов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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