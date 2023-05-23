23 мая 2023

Инвалид из Перми оспорил в суде у властей право на жилье

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд постановил предоставить пермяку земельный участок без торгов Фото:

Житель Перми через суд оспорил у городской мэрии право на предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства. Пермяк является инвалидом второй группы и имеет право на социальную поддержку от государства, сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда.

«Признать за истцом право на первоочередное получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения подсобного и дачного хозяйства и садоводства», — говорится в решении. По решению суда, мэрия должна предоставить гражданину в аренду земельный участок без проведения торгов сроком на 20 лет.

Администрация отказала пермяку, так как он не состоял на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Истец возразил на отказ тем, что отсутствие данных о постановке его на учет не является основанием для отказа в этом праве. Также пермяк заявил, что не имеет собственного жилья.

Ранее URA.RU рассказывало о многодетной семье из Березников, которая смогла добиться права на жилье только через суд. Семью выселяли из аварийного жилья, при этом взамен не предоставили равноценного жилья.

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Житель Перми через суд оспорил у городской мэрии право на предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства. Пермяк является инвалидом второй группы и имеет право на социальную поддержку от государства, сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда. «Признать за истцом право на первоочередное получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения подсобного и дачного хозяйства и садоводства», — говорится в решении. По решению суда, мэрия должна предоставить гражданину в аренду земельный участок без проведения торгов сроком на 20 лет. Администрация отказала пермяку, так как он не состоял на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Истец возразил на отказ тем, что отсутствие данных о постановке его на учет не является основанием для отказа в этом праве. Также пермяк заявил, что не имеет собственного жилья. Ранее URA.RU рассказывало о многодетной семье из Березников, которая смогла добиться права на жилье только через суд. Семью выселяли из аварийного жилья, при этом взамен не предоставили равноценного жилья.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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