15 мая 2023

Курганский разведчик дал советы по обнаружению солдат ВСУ. Видео

Курганский боец посоветовал делать растяжки из гранат, чтобы подготовиться к контратакам ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, граната в руке, сво, армия россии, штурмовики
Курганский боец рассказал, как Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Курганский разведчик из зоны спецоперации на Украине посоветовал устанавливать растяжки из гранат и мины, чтобы вовремя обнаружить контратаки солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU.

«После того как забрали позиции, приходится ждать контратаки. Поэтому, чтобы быть готовым нужно ставить растяжки из гранат, мины, сигнальные ракеты на всех подступах. Это всем спасает жизнь. Самое главное также все это хорошо замаскировать», — сказал военнослужащий.

Ранее URA.RU писало, что курганский разведчик из Донбасса показал, как выманивает снайперов ВСУ. Для того, чтобы вскрыть позиции врага он стреляет из подствольного гранатомета в их сторону.

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Курганский разведчик из зоны спецоперации на Украине посоветовал устанавливать растяжки из гранат и мины, чтобы вовремя обнаружить контратаки солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «После того как забрали позиции, приходится ждать контратаки. Поэтому, чтобы быть готовым нужно ставить растяжки из гранат, мины, сигнальные ракеты на всех подступах. Это всем спасает жизнь. Самое главное также все это хорошо замаскировать», — сказал военнослужащий. Ранее URA.RU писало, что курганский разведчик из Донбасса показал, как выманивает снайперов ВСУ. Для того, чтобы вскрыть позиции врага он стреляет из подствольного гранатомета в их сторону.
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© Служба новостей «URA.RU»
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