Курганский разведчик дал советы по обнаружению солдат ВСУ. Видео

Курганский боец посоветовал делать растяжки из гранат, чтобы подготовиться к контратакам ВСУ

16 мая 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Курганский боец рассказал, как Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганский разведчик из зоны спецоперации на Украине посоветовал устанавливать растяжки из гранат и мины, чтобы вовремя обнаружить контратаки солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «После того как забрали позиции, приходится ждать контратаки. Поэтому, чтобы быть готовым нужно ставить растяжки из гранат, мины, сигнальные ракеты на всех подступах. Это всем спасает жизнь. Самое главное также все это хорошо замаскировать», — сказал военнослужащий. Ранее URA.RU писало, что курганский разведчик из Донбасса показал, как выманивает снайперов ВСУ. Для того, чтобы вскрыть позиции врага он стреляет из подствольного гранатомета в их сторону.

Курганский разведчик из зоны спецоперации на Украине посоветовал устанавливать растяжки из гранат и мины, чтобы вовремя обнаружить контратаки солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «После того как забрали позиции, приходится ждать контратаки. Поэтому, чтобы быть готовым нужно ставить растяжки из гранат, мины, сигнальные ракеты на всех подступах. Это всем спасает жизнь. Самое главное также все это хорошо замаскировать», — сказал военнослужащий. Ранее URA.RU писало, что курганский разведчик из Донбасса показал, как выманивает снайперов ВСУ. Для того, чтобы вскрыть позиции врага он стреляет из подствольного гранатомета в их сторону.