Курганский боец из зоны СВО: захватываем позиции врагов и выманиваем их на контратаки

Курганский боец показал, как в засаде ждет наступление солдат ВСУ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Разведчик из Кургана, участвующий в зоне спецоперации на Украине, показал, как российские войска держат позиции врагов в засаде. Видеокадрами с фронта военнослужащий поделился с корреспондентом URA.RU.

«Что я пережил? Взяли противника в тиски, взяли их позиции. Они попытались пойти на нас. Попали под пулеметный обстрел. Всю палатку изрешетили. Сидим и ждем, когда противник опять на нас выходить будет. Одна уже растяжка с гранатой взорвалась», — сказал на видео курганский боец.

Ранее URA.RU писало, что курганский военный из зоны СВО рассказал, как обнаруживать солдат ВСУ. Боец дал советы по установке растяжек из гранат. По его словам, это необходимо, чтобы подготовиться к контратакам противника.