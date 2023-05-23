В Челябинске подсчитали, сколько стоит собрать молодоженов на свадьбу

В Челябинске стоимость сбора молодоженов на свадьбу составит около 20 тысяч для каждого

В Челябинске подсчитали стоимость сбора молодоженов на свадьбу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске рассчитали бюджет сбора молодоженов на свадьбу. Как следует из сообщения пресс-службы классифайда «Авито», стоимость составила примерно 20 тысяч рублей.

«Эксперты выяснили, во сколько обойдутся свадебные сборы жениха и невесты в Челябинске. Весной 2023 года спрос на свадебные услуги в Челябинске вырос в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — уточнили в «Авито».

В сумму порядка 20 тысяч рублей вошли затраты на стилиста, покупка нарядов, букет, свадебные драгоценности, расходы на обувь. Некоторые позиции можно заменить арендой вместо приобретения. Одновременно расходы жениха будут ниже, чем у невесты.

Стоимость трат на услуги стилиста в среднем составила четыре тысячи рублей. За эту сумму специалист создаст образ невесты с прической и макияжем. Если парикмахера нанимать отдельно, то его работа встанет в среднем от одной тысячи рублей. За макияж с репетицией придется отдать от четырех тысяч, без нее — от полутора тысяч без выезда мастера на место.

В среднем наряд девушки будет стоить от 8,3 тысячи рублей, юноши — от 4,1 тысячи. Стоимость женских свадебных туфель в Челябинске начинается от 970 рублей, мужских — от 2,3 тысячи. В 2023 в моду вошли одновременно минимализм и бальные платья в стиле принцесс. Одним из трендов стал ретро-стиль. Также на свадьбу покупают украшения и букеты. Средний чек ювелирных драгоценностей в городе составил 1,4 тысячи рублей, цветов — тысячу рублей. Обручальные кольца в среднем стоят теперь 4,9 тысячи рублей.

Кроме прочего, при подготовке свадьбы стоит рассчитать затратные статьи на аренду помещения, оплату услуг ведущего, фотографа, стоимость фотозоны, аренды микроавтобуса. В бюджет может войти и ряд других трат, например, на оплату выездной регистрации.