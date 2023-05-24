Пушилин раскрыл, есть ли в Артемовске гражданское население

Пушилин: в Артемовске не осталось гражданских

24 мая 2023 в 12:25 Размер текста - 17 +

ЧВК «Вагнер» эвакуировали все мирное население Артемовска, заявил Денис Пушилин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ЧВК «Вагнер» эвакуировали все гражданское население Артемовска (Бахмута). Мирных жителей в городе нет. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Мы вчера проехали практически весь город, гражданских мы не увидели. „Вагнера“ весь этот период эвакуировали гражданских лиц», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, «вагнеровцы» передали информацию, что в городе нет мирного населения. Бахмут был взят 20 мая 2023 года силами ЧВК «Вагнер». По словам создателя частной военной компании Евгений Пригожина, в городе не осталось солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает телеканал 360. В марте президент Украины Владимир Зеленский предрек политическое поражение для Украины из-за потери Бахмута.

ЧВК «Вагнер» эвакуировали все гражданское население Артемовска (Бахмута). Мирных жителей в городе нет. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Мы вчера проехали практически весь город, гражданских мы не увидели. „Вагнера“ весь этот период эвакуировали гражданских лиц», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, «вагнеровцы» передали информацию, что в городе нет мирного населения. Бахмут был взят 20 мая 2023 года силами ЧВК «Вагнер». По словам создателя частной военной компании Евгений Пригожина, в городе не осталось солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает телеканал 360. В марте президент Украины Владимир Зеленский предрек политическое поражение для Украины из-за потери Бахмута.