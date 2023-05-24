Пушилин раскрыл, есть ли в Артемовске гражданское население

Пушилин: в Артемовске не осталось гражданских
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Пушилин Денис и Пасечник Леонид на ПМЭФ-2022. Санкт-Петербург, пушилин денис
ЧВК «Вагнер» эвакуировали все мирное население Артемовска, заявил Денис Пушилин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ЧВК «Вагнер» эвакуировали все гражданское население Артемовска (Бахмута). Мирных жителей в городе нет. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Мы вчера проехали практически весь город, гражданских мы не увидели. „Вагнера“ весь этот период эвакуировали гражданских лиц», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, «вагнеровцы» передали информацию, что в городе нет мирного населения.

Бахмут был взят 20 мая 2023 года силами ЧВК «Вагнер». По словам создателя частной военной компании Евгений Пригожина, в городе не осталось солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает телеканал 360. В марте президент Украины Владимир Зеленский предрек политическое поражение для Украины из-за потери Бахмута.

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ЧВК «Вагнер» эвакуировали все гражданское население Артемовска (Бахмута). Мирных жителей в городе нет. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Мы вчера проехали практически весь город, гражданских мы не увидели. „Вагнера“ весь этот период эвакуировали гражданских лиц», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, «вагнеровцы» передали информацию, что в городе нет мирного населения. Бахмут был взят 20 мая 2023 года силами ЧВК «Вагнер». По словам создателя частной военной компании Евгений Пригожина, в городе не осталось солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает телеканал 360. В марте президент Украины Владимир Зеленский предрек политическое поражение для Украины из-за потери Бахмута.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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