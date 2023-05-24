В Артемовске начала работу российская полиция

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Эвакуация здания правительства. Курган, эвакуация, минирование, полиция, росгвардия, минирование правительства
Полиция РФ проводит проверку наличия гражданских в Артемовске, заявил Денис Пушилин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Артемовске (Бахмуте) начали работу сотрудники министерства внутренних дел России, которые ищут остающихся в городе гражданских. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.

«С сегодняшнего дня мы завели в Артемовск министерство внутренних дел РФ», — заявил Пушилин в эфире «Соловьев Live». Он добавил, что сотрудники полиции будут вести поиск гражданских, которые могли остаться в городе. В дальнейшем в Артемовске начнут свою работу МЧС и другие российские службы, заключил Денис Пушилин.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 20 мая объявил о полном взятии Артемовска. Денис Пушилин отмечал, что после взятия в городе оставались брошенные украинские войска, которые были ликвидированы в ходе зачистки. Бойцами ЧВК «Вагнер» была организована эвакуация мирных жителей из Артемовска, передает Nation News.

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В Артемовске (Бахмуте) начали работу сотрудники министерства внутренних дел России, которые ищут остающихся в городе гражданских. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин. «С сегодняшнего дня мы завели в Артемовск министерство внутренних дел РФ», — заявил Пушилин в эфире «Соловьев Live». Он добавил, что сотрудники полиции будут вести поиск гражданских, которые могли остаться в городе. В дальнейшем в Артемовске начнут свою работу МЧС и другие российские службы, заключил Денис Пушилин. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 20 мая объявил о полном взятии Артемовска. Денис Пушилин отмечал, что после взятия в городе оставались брошенные украинские войска, которые были ликвидированы в ходе зачистки. Бойцами ЧВК «Вагнер» была организована эвакуация мирных жителей из Артемовска, передает Nation News.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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