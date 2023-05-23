Советник Пушилина раскрыл, остались ли в Бахмуте украинские военные Ян Гагин: в Бахмуте остались бойцы ВСУ, которых бросили при отступлении 23 мая 2023 в 15:26 Размер текста - 17 + В Бахмуте остались «брошенные» бойцы ВСУ, заявил Ян Гагин Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Бахмуте (Артемовске) остались лишь те украинские военные, которых «забыли и бросили» при отступлении. Об этом сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин. «Чтобы они ни говорили, что они еще пытаются контролировать Артемовск, это не так. Речь, скорее всего, идет о тех военнослужащих либо группах военнослужащих, которых просто забыли и бросили при отступлении», — сказал Гагин. Трансляция велась на телеканале «Россия 1». Он уточнил, что выявление на территории Бахмута таких бойцов — будничная работа по зачистке. Бахмут был взят силами ЧВК «Вагнер» 20 мая 2023 года. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в городе еще остались бойцы ВСУ, передает телеканал 360. Сообщалось, что вытесненные за пределы Бахмута украинские военные вели минометный обстрел города, пишет «Национальная служба новостей». Зеленский сообщал, что потеря Бахмута станет для Украины политическим провалом. В Бахмуте (Артемовске) остались лишь те украинские военные, которых «забыли и бросили» при отступлении. Об этом сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин. «Чтобы они ни говорили, что они еще пытаются контролировать Артемовск, это не так. Речь, скорее всего, идет о тех военнослужащих либо группах военнослужащих, которых просто забыли и бросили при отступлении», — сказал Гагин. Трансляция велась на телеканале «Россия 1». Он уточнил, что выявление на территории Бахмута таких бойцов — будничная работа по зачистке. Бахмут был взят силами ЧВК «Вагнер» 20 мая 2023 года. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в городе еще остались бойцы ВСУ, передает телеканал 360. Сообщалось, что вытесненные за пределы Бахмута украинские военные вели минометный обстрел города, пишет «Национальная служба новостей». Зеленский сообщал, что потеря Бахмута станет для Украины политическим провалом. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям