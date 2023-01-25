Курганского бизнесмена заставляют вернуть землю, где развернулась скандальная стройка

Застройщика Бабочкина заставляют вернуть мэрии земельный участок по улице Коли Мяготина 117а Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский городской суд признал скандальную стройку по улице Коли Мяготина 117а незаконной и обязал застройщика Александра Бабочкина вернуть земельный участок обратно мэрии. Об этом URA.RU сообщил источник, приближенный к строительной сфере. Ранее местные жильцы жаловались, что строительство многоэтажки опасно для соседних домов, а прокуратура требовала признать сделку по продажи данной земли незаконной.

«Бизнесмена Александра Бабочкина заставляют вернуть земельный участок по улице Коли Мяготина 117а обратно местным властям. Говорят, городской суд признал, что разрешение на строительство многоэтажки было выдано незаконно. Полагаю, что судебные тяжбы из-за скандальной стройки продолжатся», — рассказал инсайдер.

URA.RU обратилось к застройщику Александру Бабочкину за комментарием. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее сообщалось, что компании «СЗ «Сибирский газовик», принадлежащей бизнесмену Александру Бабочкину, запретили строить многоэтажку в центре Кургана. Суд признал строительство дома по улице Коли Мяготина 111б незаконной из-за нарушений в документации. Позже застройщик сообщил, что будет судиться из-за этого запрета. По его словам, данное решение было принято под давлением.