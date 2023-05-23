23 мая 2023

В Березниках создадут парк на месте бывшего завода

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит губернатора в Березники на Бератон и встреча с ЕР. Пермь
Площадь закрытого завода — 620 га Фото:

В Березниках (Пермский край) планируется создать индустриальный парк на месте бывшего завода «Бератон». Созданием объекта займется «Управляющая компания индустриальных парков Пермского края», о чем рассказал аналитик компании Андрей Постников на открытом заседании совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в регионе.

«АО „Управляющая компания индустриальных (промышленных) парков Пермского края“ намерено реализовать инвестпроект по созданию индустриального парка в Березниках. Его планируется разместить на площадке закрывшегося завода „Бератон“ площадью около 620 га», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на Плотникова.

По словам аналитика, у парка уже нашлись инвесторы. На данный момент компания ведет подготовительные работы. Стоимость проекта оценивается в 450 млн рублей, строительство планируется завершить в 2025 году.

Ранее URA.RU рассказывало о намерении властей Березников рекультивировать свалку на территории бывшего «Бератона», куда массово свозили опасные химические отходы. На проект было выделено 600 млн рублей.

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В Березниках (Пермский край) планируется создать индустриальный парк на месте бывшего завода «Бератон». Созданием объекта займется «Управляющая компания индустриальных парков Пермского края», о чем рассказал аналитик компании Андрей Постников на открытом заседании совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в регионе. «АО „Управляющая компания индустриальных (промышленных) парков Пермского края“ намерено реализовать инвестпроект по созданию индустриального парка в Березниках. Его планируется разместить на площадке закрывшегося завода „Бератон“ площадью около 620 га», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на Плотникова. По словам аналитика, у парка уже нашлись инвесторы. На данный момент компания ведет подготовительные работы. Стоимость проекта оценивается в 450 млн рублей, строительство планируется завершить в 2025 году. Ранее URA.RU рассказывало о намерении властей Березников рекультивировать свалку на территории бывшего «Бератона», куда массово свозили опасные химические отходы. На проект было выделено 600 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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