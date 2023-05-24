Парламент Крыма национализировал виллу Зеленского в Ялте

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Госсовет Крыма национализировал квартиру Владимира Зеленского в Ялте Фото:

Государственный совет Крыма национализировал квартиру президента Украины Владимира Зеленского в Ялте. Также советом на 57 пунктов был расширен перечень недвижимости иностранных лиц, подлежащей присвоению.

«Госсовет Крыма национализировал квартиру Зеленского в Ялте», — передает корреспондент ТАСС. Уточняется, что государственный совет также расширил список недвижимости иностранных граждан под национализацию на 57 пунктов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов пообещал национализировать имущество Зеленского на территории полуострова. Он заявил, что недвижимость украинского президента «будет кому-нибудь подарена», напоминает «Царьград». Позже Аксенов сообщил, что имущество будет национализировано 24 мая, пишет «Ридус».

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Государственный совет Крыма национализировал квартиру президента Украины Владимира Зеленского в Ялте. Также советом на 57 пунктов был расширен перечень недвижимости иностранных лиц, подлежащей присвоению. «Госсовет Крыма национализировал квартиру Зеленского в Ялте», — передает корреспондент ТАСС. Уточняется, что государственный совет также расширил список недвижимости иностранных граждан под национализацию на 57 пунктов. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов пообещал национализировать имущество Зеленского на территории полуострова. Он заявил, что недвижимость украинского президента «будет кому-нибудь подарена», напоминает «Царьград». Позже Аксенов сообщил, что имущество будет национализировано 24 мая, пишет «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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