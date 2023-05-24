Парламент Крыма национализировал виллу Зеленского в Ялте

Государственный совет Крыма национализировал квартиру президента Украины Владимира Зеленского в Ялте. Также советом на 57 пунктов был расширен перечень недвижимости иностранных лиц, подлежащей присвоению.
«Госсовет Крыма национализировал квартиру Зеленского в Ялте», — передает корреспондент ТАСС. Уточняется, что государственный совет также расширил список недвижимости иностранных граждан под национализацию на 57 пунктов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов пообещал национализировать имущество Зеленского на территории полуострова. Он заявил, что недвижимость украинского президента «будет кому-нибудь подарена», напоминает «Царьград». Позже Аксенов сообщил, что имущество будет национализировано 24 мая, пишет «Ридус».
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