Тюменские власти помогли регионам РФ избежать бюджетного коллапса

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ПМЭФ-2018. Петербургский международный экономический форум 2018. Во второй день после пленарного заседания. Санкт-Петербург, матвиенко валентина
Валентина Матвиенко поблагодарила губернатора Александра Моора Фото:

Благодаря замечаниям руководства Тюменской области, регионам РФ удалось стабилизировать свои бюджеты. Об этом 24 мая заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на заседании верхней палаты российского парламента.

«Был вопрос выпадающих доходов [после изменения бюджетного законодательства в 2022 году]. Это касалось большинства регионов. Благодаря обращению губернатора Александра Моора, мы приняли закон о корректировке курсовых разниц, что позволило стабилизировать бюджеты субъектов. Спасибо, что губернатор активно включается в федеральную повестку», — заявила председатель СФ.

Ранее URA.RU писало, что с 22 по 24 мая в СФ проходят Дни Тюменской области. В их рамках Моор отчитался перед сенаторами о социально-экономическом развитии региона.

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Благодаря замечаниям руководства Тюменской области, регионам РФ удалось стабилизировать свои бюджеты. Об этом 24 мая заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на заседании верхней палаты российского парламента. «Был вопрос выпадающих доходов [после изменения бюджетного законодательства в 2022 году]. Это касалось большинства регионов. Благодаря обращению губернатора Александра Моора, мы приняли закон о корректировке курсовых разниц, что позволило стабилизировать бюджеты субъектов. Спасибо, что губернатор активно включается в федеральную повестку», — заявила председатель СФ. Ранее URA.RU писало, что с 22 по 24 мая в СФ проходят Дни Тюменской области. В их рамках Моор отчитался перед сенаторами о социально-экономическом развитии региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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