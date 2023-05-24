Шойгу раскрыл, сколько государство платит раненным в ходе СВО военным

Шойгу: раненым военным и семьям погибших полагаются выплаты в размере трех и пяти миллионов рублей

24 мая 2023 в 15:49 Размер текста - 17 +

Раненым военным полагается выплата в размере трех миллионов рублей Фото: Игорь Пантин © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военным, раненным во время спецоперации, и семьям погибших бойцов предоставляется единовременная выплата в размере трех и пяти миллионов рублей. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. «Раненным в ходе СВО военным и семьям погибших оказывается единовременная помощь в размере трех и пяти миллионов рублей», — сказал Сергей Шойгу на коллегии Минобороны. Его слова передает РИА Новости. Также в ходе коллегии Шойгу заявил, что в рамках КТО в Белгородской области было уничтожено более 70 украинских диверсантов. Также была ликвидирована автомобильная и бронетанковая техника.

Военным, раненным во время спецоперации, и семьям погибших бойцов предоставляется единовременная выплата в размере трех и пяти миллионов рублей. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. «Раненным в ходе СВО военным и семьям погибших оказывается единовременная помощь в размере трех и пяти миллионов рублей», — сказал Сергей Шойгу на коллегии Минобороны. Его слова передает РИА Новости. Также в ходе коллегии Шойгу заявил, что в рамках КТО в Белгородской области было уничтожено более 70 украинских диверсантов. Также была ликвидирована автомобильная и бронетанковая техника.