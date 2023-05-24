Шойгу раскрыл, сколько государство платит раненным в ходе СВО военным

Раненым военным полагается выплата в размере трех миллионов рублей
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Военным, раненным во время спецоперации, и семьям погибших бойцов предоставляется единовременная выплата в размере трех и пяти миллионов рублей. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
«Раненным в ходе СВО военным и семьям погибших оказывается единовременная помощь в размере трех и пяти миллионов рублей», — сказал Сергей Шойгу на коллегии Минобороны. Его слова передает РИА Новости.
Также в ходе коллегии Шойгу заявил, что в рамках КТО в Белгородской области было уничтожено более 70 украинских диверсантов. Также была ликвидирована автомобильная и бронетанковая техника.
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