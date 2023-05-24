Шойгу раскрыл, сколько государство платит раненным в ходе СВО военным

Шойгу: раненым военным и семьям погибших полагаются выплаты в размере трех и пяти миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Деньги. Москва, пять тысяч, деньги, наличные, купюры, банкноты
Раненым военным полагается выплата в размере трех миллионов рублей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военным, раненным во время спецоперации, и семьям погибших бойцов предоставляется единовременная выплата в размере трех и пяти миллионов рублей. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Раненным в ходе СВО военным и семьям погибших оказывается единовременная помощь в размере трех и пяти миллионов рублей», — сказал Сергей Шойгу на коллегии Минобороны. Его слова передает РИА Новости.

Также в ходе коллегии Шойгу заявил, что в рамках КТО в Белгородской области было уничтожено более 70 украинских диверсантов. Также была ликвидирована автомобильная и бронетанковая техника.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военным, раненным во время спецоперации, и семьям погибших бойцов предоставляется единовременная выплата в размере трех и пяти миллионов рублей. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. «Раненным в ходе СВО военным и семьям погибших оказывается единовременная помощь в размере трех и пяти миллионов рублей», — сказал Сергей Шойгу на коллегии Минобороны. Его слова передает РИА Новости. Также в ходе коллегии Шойгу заявил, что в рамках КТО в Белгородской области было уничтожено более 70 украинских диверсантов. Также была ликвидирована автомобильная и бронетанковая техника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...