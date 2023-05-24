Шойгу раскрыл, сколько диверсантов уничтожили в Белгородской области

В Белгородской области в рамках контртеррористической операции (КТО) было уничтожено более 70 украинских диверсантов. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
«Уничтожено более 70-ти украинских террористов, а также автомобильная и бронетанковая техника», — сообщил Сергей Шойгу во время коллегии Минобороны. Его слова передает РИА Новости. Глава оборонного ведомства также подчеркнул, что российская сторона впредь будет реагировать быстро и предельно жестко на подобные действия Вооруженных сил Украины.
Украинские диверсанты проникли на территорию Белгородской области 22 мая. В связи с этим в регионе был объявлен режим КТО. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Киев начал прибегать к терактам для отвлечения внимания от поражения в битве за Бахмут (Артемовск).
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