Шойгу раскрыл, сколько диверсантов уничтожили в Белгородской области

Шойгу: ВС РФ уничтожили более 70 диверсантов в Белгородской области
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Более 70 украинских террористов уничтожено в рамках КТО Фото:
новость из сюжета
Украинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область

В Белгородской области в рамках контртеррористической операции (КТО) было уничтожено более 70 украинских диверсантов. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Уничтожено более 70-ти украинских террористов, а также автомобильная и бронетанковая техника», — сообщил Сергей Шойгу во время коллегии Минобороны. Его слова передает РИА Новости. Глава оборонного ведомства также подчеркнул, что российская сторона впредь будет реагировать быстро и предельно жестко на подобные действия Вооруженных сил Украины.

Украинские диверсанты проникли на территорию Белгородской области 22 мая. В связи с этим в регионе был объявлен режим КТО. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Киев начал прибегать к терактам для отвлечения внимания от поражения в битве за Бахмут (Артемовск).

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В Белгородской области в рамках контртеррористической операции (КТО) было уничтожено более 70 украинских диверсантов. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. «Уничтожено более 70-ти украинских террористов, а также автомобильная и бронетанковая техника», — сообщил Сергей Шойгу во время коллегии Минобороны. Его слова передает РИА Новости. Глава оборонного ведомства также подчеркнул, что российская сторона впредь будет реагировать быстро и предельно жестко на подобные действия Вооруженных сил Украины. Украинские диверсанты проникли на территорию Белгородской области 22 мая. В связи с этим в регионе был объявлен режим КТО. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Киев начал прибегать к терактам для отвлечения внимания от поражения в битве за Бахмут (Артемовск).
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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