Водители избавились от перегруза, чтобы не платить крупный штраф (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане задержали водителей грузовых машин с асфальтом, которые отказывались проходить весовой контроль. Вместо того, чтобы выполнять требования транспортников, они выгрузили часть содержимого рядом с трассой. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с силовиками.

«В Кургане на Шадринском кольце задержали две грузовые машины. Они отказались пройти весовой контроль, чтобы не получать крупный штраф за перегруз. В итоге водители выгрузили часть асфальта рядом с трассой», — сообщил инсайдер. По словам источника, в случае, если бы они прошли контроль с перегрузом, то им пришлось бы платить штраф до 350 тысяч рублей за каждую машину.

В курганском отделении Ространснадзора информацию о задержании двух грузовиков URA.RU подтвердили. На водителей составлены протоколы об административном правонарушении, решается вопрос об освобождении площадки от высыпанного ими груза. «У машин имелись визуальные признаки перегруза. Они [водители] отказались выполнить законные требования инспекторов Ространснадзора и заехать на прохождение весового контроля, выгрузив асфальт на специальную стоянку. Водители отказываются признавать, что это груз их. Ространснадзором вызвана опергруппа кетовского райотдела, чтобы установить, принадлежность высыпанного асфальта», — рассказал начальник курганского отделения Ространснадзора Олег Седельников.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане водители грузовиков прячутся в лесах от весового контроля, чтобы избежать крупных штрафов. Транспортниками были задержано несколько машин. За перегруз одного бизнесмена, чей грузовик перевозил песок, оштрафовали на 350 тысяч рублей, сообщал инсайдер. Также агентство информировало о том, что курганский Ространснадзор предложил ужесточить контроль за грузовиками на дорогах. В борьбе с нарушителями помогают областные Управления ФСБ и МВД. На водителей машин с крупногабаритным грузом устраивают облавы.