В Кургане УФСБ и УМВД помогут новой структуре бороться с нарушителями на дорогах. Фото

13 апреля 2023 в 18:26 Размер текста - 17 +

В Кургане Ространснадзор попросил помощи у силовых структур Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане главы УФСБ и УМВД встретились с руководителями уральского Ространснадзора. Начальники ведомств говорили о помощи силовиков транспортникам в борьбе с нарушителями, сообщили в telegram-канале уральского Ространснадзора. «Состоялись рабочие встречи начальника МТУ Ространснадзора по УФО Сергея Фомина с руководством Управления ФСБ России по Курганской области и начальником УМВД России по Курганской области Дмитрием Свиновым», — привели данные в управлении. Транспортники предложили руководителям управлений рассмотреть их предложения о совместной работе при борьбе с нарушителями на дорогах. В ходе встреч стороны обсудили, как предотвращать нарушения. Также внимание глав управлений обратили на необходимость оказания силовой поддержки после проведенных задержаний. Это поможет транспортному ведомству наладить работу по исполнению наказаний за перегрузы на курганских дорогах. Ранее URA.RU сообщало, что транспортники хотят ужесточить контроль на курганских дорогах. Этот вопрос руководители уральского Ространснадзора обсуждали с курганскими властями. Глава уральского МТУ Ространснадзора Сергей Фомин, начальник УМВД Курганской области Дмитрий Свинов и руководитель курганского отделения транснадзора Олег Седельников на встрече фото: МТУ Ространснадзора по УрФО

В Кургане главы УФСБ и УМВД встретились с руководителями уральского Ространснадзора. Начальники ведомств говорили о помощи силовиков транспортникам в борьбе с нарушителями, сообщили в telegram-канале уральского Ространснадзора. «Состоялись рабочие встречи начальника МТУ Ространснадзора по УФО Сергея Фомина с руководством Управления ФСБ России по Курганской области и начальником УМВД России по Курганской области Дмитрием Свиновым», — привели данные в управлении. Транспортники предложили руководителям управлений рассмотреть их предложения о совместной работе при борьбе с нарушителями на дорогах. В ходе встреч стороны обсудили, как предотвращать нарушения. Также внимание глав управлений обратили на необходимость оказания силовой поддержки после проведенных задержаний. Это поможет транспортному ведомству наладить работу по исполнению наказаний за перегрузы на курганских дорогах. Ранее URA.RU сообщало, что транспортники хотят ужесточить контроль на курганских дорогах. Этот вопрос руководители уральского Ространснадзора обсуждали с курганскими властями.