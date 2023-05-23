Выставка уральских художников из Ельцин Центра откроется в Перми 1 июня

24 мая 2023 в 17:50 Размер текста - 17 +

Наиля Аллахвердиева озвучила дату открытия новой выставки в PERMM Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU новость из сюжета 300-летие Перми Пермский музей современного искусства PERMM и екатеринбургский Ельцин Центр готовят к открытию масштабный совместный проект. Экспонаты выставки из столицы Урала в Пермь уже готовы к переезду, сообщают в PERMM. Новая выставка откроется 1 июня, рассказали URA.RU в музее. «Везем выставку уральских художников. 1 июня открытие», — сообщила агентству директор пермского музея Наиля Аллахвердиева. В telegram-канале PERMM опубликовали фото, с запакованными экспонатами новой выставки, которые пока находятся в Ельцин Центре. Ранее сообщалось, что к 300-летию Перми готовится большой межрегиональный проект музея PERMM и Ельцин Центра «Современное искусство по обе стороны Уральских гор». Это будут две выставки: в Перми покажут работы екатеринбургских художников, а в Екатеринбурге — пермских. Экспонаты готовы к отправке в Пермь ТГ музея PERMM

Пермский музей современного искусства PERMM и екатеринбургский Ельцин Центр готовят к открытию масштабный совместный проект. Экспонаты выставки из столицы Урала в Пермь уже готовы к переезду, сообщают в PERMM. Новая выставка откроется 1 июня, рассказали URA.RU в музее. «Везем выставку уральских художников. 1 июня открытие», — сообщила агентству директор пермского музея Наиля Аллахвердиева. В telegram-канале PERMM опубликовали фото, с запакованными экспонатами новой выставки, которые пока находятся в Ельцин Центре. Ранее сообщалось, что к 300-летию Перми готовится большой межрегиональный проект музея PERMM и Ельцин Центра «Современное искусство по обе стороны Уральских гор». Это будут две выставки: в Перми покажут работы екатеринбургских художников, а в Екатеринбурге — пермских.