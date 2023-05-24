24 мая 2023

Власти челябинского района объяснили запрет на строительство отеля на курорте

Глава Еткульского района: строительство отеля «Баден Бадена» в охранной зоне противоречит закону
© Служба новостей «URA.RU»
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Запрет на строительство связали с экологическими вопросами Фото:

Власти Еткульского района Челябинской области объяснили запрет на строительство отеля в границах курорта «Баден-Баден Лесная сказка» заботой об экологии. Об этом URA.RU сообщил глава района Юрий Кузьменков.

«Администрация района ответила отказом на заявление о выдаче разрешения на строительство объекта в связи с ограничениями законодательства для данного земельного участка. Возведение этого объекта капстроительства в охранной зоне памятника природы „Еткульский бор“ противоречит режиму охранной зоны бора», — прокомментировал URA.RU Кузьменков.

В мае компания «Баден-Баден Екатеринбург» направила в арбитражный суд региона иск. Оператор курорта потребовал выдать разрешение на строительство гостиничного корпуса квартирного типа. Изначально предполагалось, что компания возведет отель площадью в 3 тысячи 58 квадратных метров. Гостиница была рассчитана на 500 номеров.

Курорт работает в Еткульском районе с осени 2015 года. На территории имеется шесть многоэтажных корпусов, установлены отдельно стоящие дома-контейнеры. В «Баден-Баден Лесная сказка» функционирует пять бассейнов.

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Власти Еткульского района Челябинской области объяснили запрет на строительство отеля в границах курорта «Баден-Баден Лесная сказка» заботой об экологии. Об этом URA.RU сообщил глава района Юрий Кузьменков. «Администрация района ответила отказом на заявление о выдаче разрешения на строительство объекта в связи с ограничениями законодательства для данного земельного участка. Возведение этого объекта капстроительства в охранной зоне памятника природы „Еткульский бор“ противоречит режиму охранной зоны бора», — прокомментировал URA.RU Кузьменков. В мае компания «Баден-Баден Екатеринбург» направила в арбитражный суд региона иск. Оператор курорта потребовал выдать разрешение на строительство гостиничного корпуса квартирного типа. Изначально предполагалось, что компания возведет отель площадью в 3 тысячи 58 квадратных метров. Гостиница была рассчитана на 500 номеров. Курорт работает в Еткульском районе с осени 2015 года. На территории имеется шесть многоэтажных корпусов, установлены отдельно стоящие дома-контейнеры. В «Баден-Баден Лесная сказка» функционирует пять бассейнов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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