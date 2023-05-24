Что известно о состоянии здоровья главкома ВСУ Валерия Залужного

24 мая 2023 в 18:45 Размер текста - 17 +

Валерий Залужный перенес операцию на черепе Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в начале мая был тяжело ранен в результате ракетного удара по командному пункту ВСУ под Херсоном. По словам некоторых источников, он пережил несколько операций, из-за которых Залужный рискует оставить свой пост. URA.RU приводит главную информацию о состоянии здоровья и биографию командующего украинской армией. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Залужного главнокомандующим ВСУ 27 июля 2021 года. Однако после начала украинского конфликта в СМИ начали писать о желании Зеленского избавиться от командующего армией. В качестве причины указывалась растущая популярность Залужного и риск, что он может сместить Зеленского на президентском посту. Залужный 10 мая отказался участвовать в заседании военного комитета НАТО. Тогда он заявил, что не присоединится к встрече даже в формате видеоконференции. Именно тогда начали появляться первые вопросы о его местонахождении и состоянии здоровья. Позже советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что даже власти Украины могут не знать, где находится Залужный. Тогда советник предполагал, что командующий ВСУ вовсе мог погибнуть в результате российского удара по одному из центров принятия решений. Однако спустя время в хакерской группе «Джокер ДНР» заявили, что в результате ракетного удара российской армии по командному пункту ВСУ под Херсоном, Залужный был тяжело ранен. Там уточнили, что командующий перенес несколько операций, после которых он вряд ли сможет находиться на своей должности. Позже СМИ со ссылкой на источники начали писать, что в результате удара. Залужный получил черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения. По словам источника, командующему была оказана первая помощь в Николаеве. А в киевском военном госпитале ему сделали трепанацию черепа еще в начале мая. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в начале мая был тяжело ранен в результате ракетного удара по командному пункту ВСУ под Херсоном. По словам некоторых источников, он пережил несколько операций, из-за которых Залужный рискует оставить свой пост. URA.RU приводит главную информацию о состоянии здоровья и биографию командующего украинской армией. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Залужного главнокомандующим ВСУ 27 июля 2021 года. Однако после начала украинского конфликта в СМИ начали писать о желании Зеленского избавиться от командующего армией. В качестве причины указывалась растущая популярность Залужного и риск, что он может сместить Зеленского на президентском посту. Залужный 10 мая отказался участвовать в заседании военного комитета НАТО. Тогда он заявил, что не присоединится к встрече даже в формате видеоконференции. Именно тогда начали появляться первые вопросы о его местонахождении и состоянии здоровья. Позже советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что даже власти Украины могут не знать, где находится Залужный. Тогда советник предполагал, что командующий ВСУ вовсе мог погибнуть в результате российского удара по одному из центров принятия решений. Однако спустя время в хакерской группе «Джокер ДНР» заявили, что в результате ракетного удара российской армии по командному пункту ВСУ под Херсоном, Залужный был тяжело ранен. Там уточнили, что командующий перенес несколько операций, после которых он вряд ли сможет находиться на своей должности. Позже СМИ со ссылкой на источники начали писать, что в результате удара. Залужный получил черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения. По словам источника, командующему была оказана первая помощь в Николаеве. А в киевском военном госпитале ему сделали трепанацию черепа еще в начале мая.