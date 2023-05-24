РИА Новости: Залужный не сможет выполнять свою работу после ранения

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НАТО. Москва. stock, Валерий Залужный, stock
Залужный не сможет выполнять свои обязанности после операции на черепе Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному после ранения сделали трепанацию на черепе. По прогнозам, он больше не сможет выполнять свои обязанности.

«В Николаеве Залужному была оказана первая помощь с целью остановить кровотечение. В киевском военном госпитале ему была сделана трепанация черепа», — сообщил источник РИА Новости. Уточняется, что по некоторым прогнозам, главнокомандующий выживет, но больше не сможет выполнять свои обязанности.

В мае стало известно, что Залужный был тяжело ранен в результате ракетного удара российской армии по командному пункту ВСУ. Сообщалось, что он находится в критическом состоянии, пишет «Царьград». Позже в СМИ сообщили, что он получил травму черепа и осколочные ранения.

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Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному после ранения сделали трепанацию на черепе. По прогнозам, он больше не сможет выполнять свои обязанности. «В Николаеве Залужному была оказана первая помощь с целью остановить кровотечение. В киевском военном госпитале ему была сделана трепанация черепа», — сообщил источник РИА Новости. Уточняется, что по некоторым прогнозам, главнокомандующий выживет, но больше не сможет выполнять свои обязанности. В мае стало известно, что Залужный был тяжело ранен в результате ракетного удара российской армии по командному пункту ВСУ. Сообщалось, что он находится в критическом состоянии, пишет «Царьград». Позже в СМИ сообщили, что он получил травму черепа и осколочные ранения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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