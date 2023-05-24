РИА Новости: Залужный не сможет выполнять свою работу после ранения

24 мая 2023 в 17:05 Размер текста - 17 +

Залужный не сможет выполнять свои обязанности после операции на черепе Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному после ранения сделали трепанацию на черепе. По прогнозам, он больше не сможет выполнять свои обязанности. «В Николаеве Залужному была оказана первая помощь с целью остановить кровотечение. В киевском военном госпитале ему была сделана трепанация черепа», — сообщил источник РИА Новости. Уточняется, что по некоторым прогнозам, главнокомандующий выживет, но больше не сможет выполнять свои обязанности. В мае стало известно, что Залужный был тяжело ранен в результате ракетного удара российской армии по командному пункту ВСУ. Сообщалось, что он находится в критическом состоянии, пишет «Царьград». Позже в СМИ сообщили, что он получил травму черепа и осколочные ранения.

Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному после ранения сделали трепанацию на черепе. По прогнозам, он больше не сможет выполнять свои обязанности. «В Николаеве Залужному была оказана первая помощь с целью остановить кровотечение. В киевском военном госпитале ему была сделана трепанация черепа», — сообщил источник РИА Новости. Уточняется, что по некоторым прогнозам, главнокомандующий выживет, но больше не сможет выполнять свои обязанности. В мае стало известно, что Залужный был тяжело ранен в результате ракетного удара российской армии по командному пункту ВСУ. Сообщалось, что он находится в критическом состоянии, пишет «Царьград». Позже в СМИ сообщили, что он получил травму черепа и осколочные ранения.