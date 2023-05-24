Глава Минобороны ФРГ раскрыл, когда Украина проиграет, если перестанет получать оружие

Борис Писториус заявил, что не хочет поражения Украины в конфликте с Россией
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Если бы Запад прекратил оказывать поддержку Украине, она проиграла бы уже на следующий день. Такое заявление сделал глава Минобороны Германии Борис Писториус.
«Если бы мы сегодня прекратили поставки вооружения Украине, конец Украины наступил бы завтра», — заявил Борис Писториус в эфире телеканала Welt. Он также подчеркнул, что Германия не хочет такого исхода для Киева.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров сказал, что без помощи стран Запада конфликт на Украине давно бы уже закончился. По его словам, это признают и сами украинские власти, пишет «Национальная служба новостей».
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