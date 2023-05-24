Экономист назвала условия, при которых могут лишить пенсии

Экономист Хрусталева предупредила пенсионеров о риске потери выплат

25 мая 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Выплаты могут возобновить после заявление пенсионера, сказала Анастасия Хрусталева Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Лишиться пенсии можно, если не приходить за ней в течении полугода, при переезде в другую страну или потери оснований для ее получения. Об этом URA.RU рассказала старший вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталева. «В пенсионном законодательстве есть такие понятия, как приостановление и прекращение выплаты пенсии. По общему правилу, ФСС приостанавливает выплату, если в течение шести месяцев подряд пенсионер ее не получает. Также без выплат можно остаться в случае предоставления недостоверных сведений о праве на ее получение и прекращения законных оснований для ее выплаты. Пенсионера также лишат выплаты в случае переезда за пределы России», — сказала Анастасия Хрусталева. Для пенсии по инвалидности существует дополнительное условие, по которому человека могут лишить данной выплаты, отметила эксперт. «Если инвалид не проходит переосвидетельствование, при прекращении действия оснований для назначения пенсии», — сообщила собеседница URA.RU. По ее словам, без выплат по потере кормильца придется остаться по достижению совершеннолетия. Она подчеркнула, то возобновить выплаты можно. «Если пенсионер не объявлялся длительное время, ему достаточно написать заявление. В случае прекращения законных оснований это возможно только в связи с изменившимися обстоятельствами. Для этого нужно будет пройти снова весь путь оформления по новым основаниям», — объяснила Хрусталева. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Лишиться пенсии можно, если не приходить за ней в течении полугода, при переезде в другую страну или потери оснований для ее получения. Об этом URA.RU рассказала старший вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталева. «В пенсионном законодательстве есть такие понятия, как приостановление и прекращение выплаты пенсии. По общему правилу, ФСС приостанавливает выплату, если в течение шести месяцев подряд пенсионер ее не получает. Также без выплат можно остаться в случае предоставления недостоверных сведений о праве на ее получение и прекращения законных оснований для ее выплаты. Пенсионера также лишат выплаты в случае переезда за пределы России», — сказала Анастасия Хрусталева. Для пенсии по инвалидности существует дополнительное условие, по которому человека могут лишить данной выплаты, отметила эксперт. «Если инвалид не проходит переосвидетельствование, при прекращении действия оснований для назначения пенсии», — сообщила собеседница URA.RU. По ее словам, без выплат по потере кормильца придется остаться по достижению совершеннолетия. Она подчеркнула, то возобновить выплаты можно. «Если пенсионер не объявлялся длительное время, ему достаточно написать заявление. В случае прекращения законных оснований это возможно только в связи с изменившимися обстоятельствами. Для этого нужно будет пройти снова весь путь оформления по новым основаниям», — объяснила Хрусталева.