В Ноябрьске появится частная скорая помощь

Клиника «Медикпроф» станет для пациентов из Ноябрьска альтернативой государственной медицине

В новой клинике будет аппаратура, которой нет в других медучреждениях города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) откроется частный медицинский центр «Медикпроф» с отделением скорой помощи и аппаратурой, которой нет в других больницах города. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали представители клиники.

«Новый многопрофильный центр будет оказывать ноябрянам широкий спектр медицинских услуг амбулаторно-поликлинического профиля по диагностике и профилактике различных форм заболеваний у населения. Цены будут не выше цен по региону», — сообщили корреспонденту URA.RU в «Медикпроф».

По словам медиков, прием пациентов будут вести не только терапевты и врачи распространенных направлений, но и эндокринологи, а также психологи и психотерапевты. Реализовать частный проект помогли региональные меры поддержки бизнеса правительством Ямала. В частности, компенсации расходов на приобретение франшизы для лаборатории. Работой в клинике при этом обеспечат более 80 специалистов.

Строительные и подготовительные работы в учреждении закончатся к середине августа. Предполагаемая дата открытия нового медицинского центра — сентябрь 2023 года.