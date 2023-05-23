В Ноябрьске появится частная скорая помощь

В Ноябрьске (ЯНАО) откроется частный медицинский центр «Медикпроф» с отделением скорой помощи и аппаратурой, которой нет в других больницах города. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали представители клиники.
«Новый многопрофильный центр будет оказывать ноябрянам широкий спектр медицинских услуг амбулаторно-поликлинического профиля по диагностике и профилактике различных форм заболеваний у населения. Цены будут не выше цен по региону», — сообщили корреспонденту URA.RU в «Медикпроф».
По словам медиков, прием пациентов будут вести не только терапевты и врачи распространенных направлений, но и эндокринологи, а также психологи и психотерапевты. Реализовать частный проект помогли региональные меры поддержки бизнеса правительством Ямала. В частности, компенсации расходов на приобретение франшизы для лаборатории. Работой в клинике при этом обеспечат более 80 специалистов.
Строительные и подготовительные работы в учреждении закончатся к середине августа. Предполагаемая дата открытия нового медицинского центра — сентябрь 2023 года.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.