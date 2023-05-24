Белый дом осудил использование Киевом американской техники для атаки на Белгородскую область

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США не одобряют использование своих боеприпасов для ударов по РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вашингтон не одобряет использование украинскими военными американской техники для атаки на Белгородскую область. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в ходе общения с журналистами.

«Вашингтон изучает сообщения, что технику США применяли при атаке на Белгородскую область», — сказал Джон Кирби. Его слова передает РИА Новости. Он также отметил, что американские власти не одобряют использование Киевом своей техники для подобных действий.

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Вашингтон не одобряет использование украинскими военными американской техники для атаки на Белгородскую область. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в ходе общения с журналистами. «Вашингтон изучает сообщения, что технику США применяли при атаке на Белгородскую область», — сказал Джон Кирби. Его слова передает РИА Новости. Он также отметил, что американские власти не одобряют использование Киевом своей техники для подобных действий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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