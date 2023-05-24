Белый дом осудил использование Киевом американской техники для атаки на Белгородскую область

США не одобряют использование своих боеприпасов для ударов по РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вашингтон не одобряет использование украинскими военными американской техники для атаки на Белгородскую область. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в ходе общения с журналистами.
«Вашингтон изучает сообщения, что технику США применяли при атаке на Белгородскую область», — сказал Джон Кирби. Его слова передает РИА Новости. Он также отметил, что американские власти не одобряют использование Киевом своей техники для подобных действий.
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