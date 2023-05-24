Советник Пушилина Гагин: ранение Залужного говорит о качественной работе ВКС России

Ранение главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) говорит о «качественной работе» воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом заявил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин.
«Касаемо ранения Залужного. Во-первых, это говорит о качественной работе наших ВКС по центрам принятия решений. Во-вторых, украинский режим лишился грамотного военачальника из-за этой ситуации», — заявил Гагин в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что сведения о ранении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного могут быть недостоверными. По его словам, это не та тема, которой стоит уделять много внимания.
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