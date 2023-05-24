24 мая 2023

Советник Пушилина Гагин: ранение Залужного говорит о качественной работе ВКС России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вахта Памяти у Вечного огня. Челябинск, военные, солдаты, призывники, новобранцы, вс рф
Ян Гагин заявил о качественной работе ВКС России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ранение главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) говорит о «качественной работе» воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом заявил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин.

Новость по теме
Что известно о состоянии здоровья главкома ВСУ Валерия Залужного

«Касаемо ранения Залужного. Во-первых, это говорит о качественной работе наших ВКС по центрам принятия решений. Во-вторых, украинский режим лишился грамотного военачальника из-за этой ситуации», — заявил Гагин в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что сведения о ранении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного могут быть недостоверными. По его словам, это не та тема, которой стоит уделять много внимания.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ранение главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) говорит о «качественной работе» воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом заявил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин. «Касаемо ранения Залужного. Во-первых, это говорит о качественной работе наших ВКС по центрам принятия решений. Во-вторых, украинский режим лишился грамотного военачальника из-за этой ситуации», — заявил Гагин в эфире телеканала «Россия 1». Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что сведения о ранении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного могут быть недостоверными. По его словам, это не та тема, которой стоит уделять много внимания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...